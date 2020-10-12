Мало игроков. Луческу решил не проводить контрольные матчи Динамо

«Динамо» решило заполнять паузу на матчи сборных без традиционных в таких случаях спаррингов.
Тренер Мирча Луческу считает, что сейчас в киевской команде осталось недостаточно футболистов, чтобы организовывать контрольные встречи.
Игроки сборных начнут возвращаться с 14-го октября, а матч 6-го тура УПЛ против «Руха» состоится 17-го октября.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
https://www.youtube.com/watch?v=LvG7HtdEK3o&t=26s&ab_channel=BULL-FIFA
https://www.youtube.com/watch?v=LvG7HtdEK3o&t=26s&ab_channel=BULL-FIFA
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.