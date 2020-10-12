Мало игроков. Луческу решил не проводить контрольные матчи Динамо

«Динамо» решило заполнять паузу на матчи сборных без традиционных в таких случаях спаррингов.

Тренер Мирча Луческу считает, что сейчас в киевской команде осталось недостаточно футболистов, чтобы организовывать контрольные встречи.

Игроки сборных начнут возвращаться с 14-го октября, а матч 6-го тура УПЛ против «Руха» состоится 17-го октября.