Хахлев находится на просмотре в Олимпике

Полузащитник Алексей Хахлев находится на просмотре в донецком «Олимпике».



21-летний уроженец Острога уже принял участие в двусторонке, которая проводилась в рамках подготовки к матчу 6-го тура УПЛ.



Напомним, Хахлев в прошлом сезоне выступал за «Карпаты». Алексей – воспитанник «Динамо», но за киевский клуб не играл. Перешел в «Алавес» в 2017 году, но и там заиграть не смог, перейдя на правах аренды в клуб «Сан-Игнасио» из Терсеры. Выступал за сборную Украины U-20, которая выиграла чемпионат мира в Польше.