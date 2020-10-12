ВИДЕО. Пресс-конференция Андрея Шевченко накануне матча с Испанией

12 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответит на вопросы журналистов накануне матча 4-го тура Лиги наций против национальной команды Испании.
Смотрите видеотрансляцию предматчевой пресс-конференции на нашем сайте. Начало в 17:30.
Матч Украина – Испания состоится во вторник, 13 октября. Начало в 21:45.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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