В заявку сборной Украины U-21 на матч с Сев. Ирландией попали 10 динамовцев

Во вторник, 13 октября, в Баллимене молодежная сборная Украины сыграет отборочный матч ЧЕ-2021 (U-21) против команды Северной Ирландии.

В заявку на поединок старший тренер «желто-синих» Руслан Ротань включил десяти динамовцев. Это вратарь Руслан Нещерет, защитники Денис Попов, Александр Сирота, Даниил Скорко, полузащитники Георгий Цитаишвили, Владимир Бражко, Богдан Леднев, нападающий Назарий Русин. Также в составе украинской делегации защитник Владислав Дубинчак и полузащитник Сергей Булеца, контракты которых принадлежат нашему клубу, но футболисты выступают на правах аренды за «Днепр-1».

Украинская «молодежка», набрав 10 очков после семи сыгранных матчей, занимает третье место в таблице. Впереди Дания (22 очка) и Румыния (16 очков), которые провели на один матч больше, чем «желто-синие». В финальную часть ЧЕ-2021 (U-21) выйдут девять победителей своих групп, а также пять лучших команд, которые займут вторые места.