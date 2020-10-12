В заявку сборной Украины U-21 на матч с Сев. Ирландией попали 10 динамовцев

Украинская команда сохраняет шансы на выход на Евро-2021

  • 12.10.2020 13:54
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В заявку сборной Украины U-21 на матч с Сев. Ирландией попали 10 динамовцев
© ФК Динамо Киев

Во вторник, 13 октября, в Баллимене молодежная сборная Украины сыграет отборочный матч ЧЕ-2021 (U-21) против команды Северной Ирландии.

В заявку на поединок старший тренер «желто-синих» Руслан Ротань включил десяти динамовцев. Это вратарь Руслан Нещерет, защитники Денис Попов, Александр Сирота, Даниил Скорко, полузащитники Георгий Цитаишвили, Владимир Бражко, Богдан Леднев, нападающий Назарий Русин. Также в составе украинской делегации защитник Владислав Дубинчак и полузащитник Сергей Булеца, контракты которых принадлежат нашему клубу, но футболисты выступают на правах аренды за «Днепр-1».

Украинская «молодежка», набрав 10 очков после семи сыгранных матчей, занимает третье место в таблице. Впереди Дания (22 очка) и Румыния (16 очков), которые провели на один матч больше, чем «желто-синие». В финальную часть ЧЕ-2021 (U-21) выйдут девять победителей своих групп, а также пять лучших команд, которые займут вторые места.

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Источник — ФК Динамо Киев

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