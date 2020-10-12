Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Самое главное — не опускать головы»

Игрок сборной Украины прокомментировал поражение от Германии (1:2)

  • 12.10.2020 13:27
  • 649 просмотров
  • 6 комментариев
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Самое главное — не опускать головы»
© УАФ. Андрей Ярмоленко

Футболист «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение «сине-желтых» от сборной Германии в Лиге наций.

«Ничего страшного. Самое главное — не опускать головы и работать. А впереди нужно играть острее, где-то выжимать из каких-то полумоментов больше», — отметил Андрей в эфире телеканала «Футбол 1».

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(2 голоса)

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Комментарии
    Vitalii_13UA
      Vitalii_13UA, 12.10.2020 14:46
    -1
    Alexander Fandeev, 12.10.2020 14:40
    Коли зібрались в коло перед свистком про початок матчу з Німеччиною-саме Андрій говорив,а всі слухали. Ти думаєш неавторитетний говорить в такі моменти? Він гри зараз не показує,але й майстрів у нас не так і багато,він багато хороших емоцій подарував вболівальникам,багато забив за збірну й думаю ще не сказав останнього слова.
    Мастеров у нас не много, но есть игроки, которым можно давать практику сейчас, кому-то моложе, который будет как Ярмоленко или лучше (+ набираться опыта). А про то, что он что-то говорил, похоже мало работает. Единственное что я запомнил, это маты в сторону Караваева. Только Андрей явно переоценил себя, так как сам ничего не делал и фейлил на каждом шагу. Ему бы снять корону, тогда может будет все хорошо.
    Ссылка
    Alexander Fandeev
    online
      Alexander Fandeev, 12.10.2020 14:40
    -1
    Vitalii_13UA, 12.10.2020 14:05
    К большому сожаление, Андрей, ты опустил свою голову очень давно, и не показываешь той игры, которую от тебя ждут, тебе просто дают какой-то непонятный аванс, но максимум чего ты достоин, это 10-15 мину на концовку игры. И дело не в травме, а в его подходе к играм. По хорошему, его нужно посадить на банку в СУ, пусть сидит и думает почему и начнет нормально тренироваться. На данный момент, он даже не нужен СУ, так как он погоды не делает, что с ним, что без него, у него даже нет авторитета, насколько я понимаю. Во всяком случае, я не вижу этого.
    Коли зібрались в коло перед свистком про початок матчу з Німеччиною-саме Андрій говорив,а всі слухали. Ти думаєш неавторитетний говорить в такі моменти? Він гри зараз не показує,але й майстрів у нас не так і багато,він багато хороших емоцій подарував вболівальникам,багато забив за збірну й думаю ще не сказав останнього слова.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 12.10.2020 14:37
    -1
    Самое главное тебе Андрюша Бревноленко не выходить на поле.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
      Vitalii_13UA, 12.10.2020 14:05
    -1
    К большому сожаление, Андрей, ты опустил свою голову очень давно, и не показываешь той игры, которую от тебя ждут, тебе просто дают какой-то непонятный аванс, но максимум чего ты достоин, это 10-15 мину на концовку игры. И дело не в травме, а в его подходе к играм. По хорошему, его нужно посадить на банку в СУ, пусть сидит и думает почему и начнет нормально тренироваться. На данный момент, он даже не нужен СУ, так как он погоды не делает, что с ним, что без него, у него даже нет авторитета, насколько я понимаю. Во всяком случае, я не вижу этого.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 12.10.2020 13:49
    -1
    Ярмоленко после всех этих травм бледная тень себя. Стал Коноплянкой #2
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    DKTheBest2
      DKTheBest2, 12.10.2020 13:47
    -2
    Андрюха, перебачай, але вже довгий час дивлячись на тебе, молодим гравцям хіба що можна навчитися стрімко деградувати.
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