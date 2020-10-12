Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Самое главное — не опускать головы»

Футболист «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение «сине-желтых» от сборной Германии в Лиге наций.
«Ничего страшного. Самое главное — не опускать головы и работать. А впереди нужно играть острее, где-то выжимать из каких-то полумоментов больше», — отметил Андрей в эфире телеканала «Футбол 1».
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Источник — Динамо Киев от Шурика
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