Днепр-1 и Десна сыграют без зрителей

Решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе

  • 12.10.2020 12:57
  • 467 просмотров
  • 1 комментарий
Днепр-1 и Десна сыграют без зрителей
© СК Днепр-1

Поединок 6-го тура УПЛ «Днепр-1» — «Десна» пройдет без зрителей.

Решение связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе.

Матч «Днепр-1» — «Десна» состоится 18-го октября в 19:30 по киевскому времени.

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Источник — СК Днепр-1

(1 голос)

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Комментарии
    con clusion
    online
      con clusion, 12.10.2020 13:25
    -2
    Десне это должно быть до лампы.))
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