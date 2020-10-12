Днепр-1 и Десна сыграют без зрителей

Поединок 6-го тура УПЛ «Днепр-1» — «Десна» пройдет без зрителей.
Решение связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе.
Матч «Днепр-1» — «Десна» состоится 18-го октября в 19:30 по киевскому времени.
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Источник — СК Днепр-1
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