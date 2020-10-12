Тудор БЕЛУЦЕ: «Луческу — великий тренер»

Румынский футболист ждет приезда в киевское «Динамо»

  • 12.10.2020 12:38
  • 468 просмотров
  • 3 комментария
Тудор БЕЛУЦЕ: «Луческу — великий тренер»
© Twitter. Тудор Белуце

Новичок киевского «Динамо», румынский полузащитник Тудор Белуце, который находится в расположении молодежной сборной Румынии, рассказал о скором приезде в стан «бело-голубых».

«Я очень счастлив, что клубам удалось договориться. Рад быть в Киеве, это были непростые переговоры. Уже не могу дождаться знакомства с будущими партнерами по «Динамо». Также ознакомиться с Киевом и Украиной.

Очень важно, когда наставник лично заинтересован в футболисте. Луческу — великий тренер. Я счастлив, что буду работать под его руководством. Я смогу многому научиться у него. Моя основная позиция — опорный полузащитник, но я могу сыграть и в центре обороны. Буду делать все возможное, чтобы показать себя в «Динамо» с самой лучшей стороны», — считает Белуце.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(4 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 12.10.2020 13:07
    0
    В Динамо Київ є лише один великий тренер, це Лобановський.
    Професіонал світового рівня, який громив гранди в 70-х, 80-х, 90-х.
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 12.10.2020 13:03
    +1
    Пол зарплаты мирче отдавать как минимум, что лавку греть будешь ))
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    Bohdan
      Bohdan, 12.10.2020 12:58
    0
    ... а ти великий футболіст - каже Луческу.
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 12.10.2020 13:03
    +1
    Пол зарплаты мирче отдавать как минимум, что лавку греть будешь ))
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 12.10.2020 13:07
    0
    В Динамо Київ є лише один великий тренер, це Лобановський.
    Професіонал світового рівня, який громив гранди в 70-х, 80-х, 90-х.
    Ссылка
    Bohdan
      Bohdan, 12.10.2020 12:58
    0
    ... а ти великий футболіст - каже Луческу.
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