Тудор БЕЛУЦЕ: «Луческу — великий тренер»

Новичок киевского «Динамо», румынский полузащитник Тудор Белуце, который находится в расположении молодежной сборной Румынии, рассказал о скором приезде в стан «бело-голубых».

«Я очень счастлив, что клубам удалось договориться. Рад быть в Киеве, это были непростые переговоры. Уже не могу дождаться знакомства с будущими партнерами по «Динамо». Также ознакомиться с Киевом и Украиной.

Очень важно, когда наставник лично заинтересован в футболисте. Луческу — великий тренер. Я счастлив, что буду работать под его руководством. Я смогу многому научиться у него. Моя основная позиция — опорный полузащитник, но я могу сыграть и в центре обороны. Буду делать все возможное, чтобы показать себя в «Динамо» с самой лучшей стороны», — считает Белуце.