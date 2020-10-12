Александр СЕВИДОВ: «Все будет зависеть от матча со Швейцарией»

Специалист поделился ожиданиями от выступления сборной Украины в Лиге наций

  • 12.10.2020 12:16
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Александр СЕВИДОВ: «Все будет зависеть от матча со Швейцарией»
© Футбол 1/2/3. Александр Севидов

Известный украинский тренер Александр Севидов прокомментировал шансы Украины в Лиге Наций после двух подряд поражений от Испании (0:4) и Германии (1:2).

«Все будет зависеть от того, какие будут расклады до очной игры со Швейцарией. Этим и отличается группа от простых стыков.

Мы попытаемся побороться за третью строчку со Швейцарией. Игра ждет непростая, ну а какие простые игры мы сыграли? Как в такой группе можно выделить простую или нет игру? Мы дома выиграли у Швейцарии — разве это была простая игра?

Тем не менее, мы их обыграли. Если Украина либо Швейцария зацепит очки с лидерами — тогда это будет хорошее подспорье в борьбе за третье место. А так, безусловно, всё будет решаться в очной встрече. А говорить, что мы можем прыгнуть выше головы, наверное, не в данной ситуации. Эти расклады не в нашу пользу», — отметил Севидов.

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Источник — UA-Football

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