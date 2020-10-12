ИСМАИЛИ: «Теща сфотографировала мою маму, когда я был у нее в животе»

Защитник «Шахтера» на личном опыте знает, насколько тесен мир

  • 12.10.2020 12:36
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ИСМАИЛИ: «Теща сфотографировала мою маму, когда я был у нее в животе»
© ФК Шахтер. Исмаили

30-летний бразильский защитник донецкого «Шахтера» Исмаили в интервью Shakhtar TV рассказал удивительную историю из своей жизни.

«Я жил в очень маленьком городе, где все друг друга знают. И моя будущая теща была фотографом, и это именно она фотографировала мою маму, когда я еще был у нее в животике. Это очень интересная история.

Сейчас мы вспоминаем и даже не верится, что такое может быть. Этой фотографии, к сожалению, у нас уже нет. Но мы все помним эту историю. Мне её рассказывала как моя мама, так и мама жены. Это очень интересно», - сказал Исмаили.

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Источник — Sport.ua

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