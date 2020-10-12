Сергей КОВАЛЕВ: «Ошибка Бущана надломила команду»

Бывший футболист сборной Украины Сергей Ковалев прокомментировал поражение «сине-желтых» от Германии (1:2).

«Голевая ошибка Бущана в начале 45-минутки, надломила команду. Хотя ни в коем случае нельзя вешать всех собак на вратаря. В остальных моментах он выглядел молодцом, парировав несколько мертвых мячей.

Да, немецкая сборная больше заслужила победу, однако замены наставника сборной Украины сыграли свою роль. Благодаря удачным действиям Марлоса, Зубкова, Шапаренко, активнее заиграли Малиновский и Яремчук. Это привело к забитому мячу. Потом были еще полумоменты, но… Все равно «сине-желтые» продемонстрировали свой потенциал, даже в отсутствие некоторых основных исполнителей», — считает Ковалев.