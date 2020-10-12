Сергей КОВАЛЕВ: «Ошибка Бущана надломила команду»

Специалист подвел итоги поражения сборной Украины в матче с Германией (1:2)

  • 12.10.2020 11:35
  • 2018 просмотров
  • 8 комментариев
Сергей КОВАЛЕВ: «Ошибка Бущана надломила команду»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Ковалев

Бывший футболист сборной Украины Сергей Ковалев прокомментировал поражение «сине-желтых» от Германии (1:2).

«Голевая ошибка Бущана в начале 45-минутки, надломила команду. Хотя ни в коем случае нельзя вешать всех собак на вратаря. В остальных моментах он выглядел молодцом, парировав несколько мертвых мячей.

Да, немецкая сборная больше заслужила победу, однако замены наставника сборной Украины сыграли свою роль. Благодаря удачным действиям Марлоса, Зубкова, Шапаренко, активнее заиграли Малиновский и Яремчук. Это привело к забитому мячу. Потом были еще полумоменты, но… Все равно «сине-желтые» продемонстрировали свой потенциал, даже в отсутствие некоторых основных исполнителей», — считает Ковалев.

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Источник — zbirna.com

(8 голосов)

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Комментарии
    con clusion
    online
      con clusion, 12.10.2020 13:10
    0
    Та да. Сразу раз, и ноги подкосились на 49 мин. А выходили выигрывать... Хотя Лёв сказал, что у наших никаких шансов не было. То есть бунда могла в любой момент добавить оборотов.
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 12.10.2020 12:56
    -1
    Конечно прав,ошибки с барсой и юве допускай там роли не сыграет 8-0 или 10-0,а тут это непозволительно. \
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    Maxim_kravets
      Maxim_kravets, 12.10.2020 12:51
    +1
    То есть , если исходить из этих слов , после мега сейвов Бущана команда должна была вдохновляться и катать немцев по всему полю?
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    sergrey4
    online
      sergrey4, 12.10.2020 12:24
    +3
    Сергей Ковалев - 10 матчей за СбУ. Так себе эксперт. Никто никого не надломил.
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 12.10.2020 12:20
    -4
    Это правда.
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    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 12.10.2020 12:19
    +6
    А до тоі помилки команда возила німців по-полю, як немовлят?
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 12.10.2020 12:06
    +3
    Та все правильно сказав Малиновський. Пів команди таке враження виходить на ігри проти таких команд (3 найкращі збірні Європи) в памперсах ( щоб не обісратися). Особливо це помітно було проти іспанців та французів. Вже з німцями трохи менш переляканими були. Це все досвід. Чим більше будуть грати з такими командами, тим менше будуть боятися. Скільки гравців нашої збірної грали проти суперників такого рівня (Я маю на увазі у складі збірної, адже це зовсім інший психологічний стан ніж на рівні клубу)?
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    maverik
      maverik, 12.10.2020 11:53
    +3
    полный бред,все понимали что если бы не вратарь счет мог быть 4-1 или более.
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    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 12.10.2020 12:19
    +6
    А до тоі помилки команда возила німців по-полю, як немовлят?
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 12.10.2020 12:24
    +3
    Сергей Ковалев - 10 матчей за СбУ. Так себе эксперт. Никто никого не надломил.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 12.10.2020 12:06
    +3
    Та все правильно сказав Малиновський. Пів команди таке враження виходить на ігри проти таких команд (3 найкращі збірні Європи) в памперсах ( щоб не обісратися). Особливо це помітно було проти іспанців та французів. Вже з німцями трохи менш переляканими були. Це все досвід. Чим більше будуть грати з такими командами, тим менше будуть боятися. Скільки гравців нашої збірної грали проти суперників такого рівня (Я маю на увазі у складі збірної, адже це зовсім інший психологічний стан ніж на рівні клубу)?
    Ссылка
    maverik
      maverik, 12.10.2020 11:53
    +3
    полный бред,все понимали что если бы не вратарь счет мог быть 4-1 или более.
    Ссылка
    Maxim_kravets
      Maxim_kravets, 12.10.2020 12:51
    +1
    То есть , если исходить из этих слов , после мега сейвов Бущана команда должна была вдохновляться и катать немцев по всему полю?
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 12.10.2020 13:10
    0
    Та да. Сразу раз, и ноги подкосились на 49 мин. А выходили выигрывать... Хотя Лёв сказал, что у наших никаких шансов не было. То есть бунда могла в любой момент добавить оборотов.
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