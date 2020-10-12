Ротань на матч с Северной Ирландией взял 18 игроков

Молодежная сборная Украины в 10.00 чартерным рейсом из аэропорта «Борисполь» вылетела в Белфаст, откуда автобусом переберется в город Баллимен, который расположен в 45 км от столицы Северной Ирландии. Именно там команда Руслана Ротаня сыграет очередной поединок отбора Евро-2021.
Сразу после матча с Румынией сборная лишилась основного голкипера – Дмитрий Ризнык был довызван в национальную команду. Также Руслан Ротань не сможет рассчитывать на Романа Вантуха, Ореста Лебеденко, Богдана Билошевского и Максима Лунева. Вместо них были довызваны Анатолий Трубин, Богдан Леднев и Назарий Русин.
Всего Руслан Ротань сможет рассчитывать на 18 игроков.
Вратари: Анатолий Трубин («Шахтер» Донецк), Руслан Нещерет («Динамо» Киев).
Защитники: Денис Попов, Александр Сирота, Даниил Скорко (все – «Динамо» Киев), Владислав Дубинчак («Днепр-1» Днепр).
Полузащитники: Георгий Цитаишвили, Владимир Бражко, Богдан Леднев (все – «Динамо» Киев), Сергей Булеца, Александр Назаренко, Арсений Батагов (все - «Днепр-1» Днепр), Максим Чех, Артем Бондаренко, Дмитрий Топалов (все - «Мариуполь»).
Нападающие: Даниил Сикан («Мариуполь»), Илья Шевцов («Десна» Чернигов), Назарий Русин («Динамо» Киев).
После семи матчей у команды Руслана Ротаня 10 очков и третье место в турнирной таблице группы 8.
Поединок Северная Ирландия – Украина состоится во вторник, 13 октября. Начало встречи в 20:00 по киевскому времени.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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