Сергей КОВАЛЕВ: «Сборная Украины хотела реабилитироваться»

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Ковалев поделился впечатлениями о матче «сине-желтых» против Германии (1:2).

«После крупного поражения от Франции, в поединке с Германией сборная Украины хотела реабилитироваться. Это было видно. «Сине-желтые» построили игру во второй зоне, чтобы легче получался быстрый выход из обороны в атаку. И не раз это срабатывало, но если бы в конечной фазе получалось лучше распорядиться мячом, то результат вполне мог бы быть другим, учитывая еще и ошибки соперника в обороне. В первом тайме команда Андрея Шевченко выглядела компактно. Жаль только, что, по сути, первый опасный момент у наших ворот завершился пропущенным мячом. Случилась, считаю, какая-то расслабленность», — отметил Ковалев.