Сергей КОВАЛЕВ: «Сборная Украины хотела реабилитироваться»

Специалист подвел итоги поединка с Германией (1:2)

  • 12.10.2020 10:48
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Сергей КОВАЛЕВ: «Сборная Украины хотела реабилитироваться»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Ковалев

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Ковалев поделился впечатлениями о матче «сине-желтых» против Германии (1:2).

«После крупного поражения от Франции, в поединке с Германией сборная Украины хотела реабилитироваться. Это было видно. «Сине-желтые» построили игру во второй зоне, чтобы легче получался быстрый выход из обороны в атаку. И не раз это срабатывало, но если бы в конечной фазе получалось лучше распорядиться мячом, то результат вполне мог бы быть другим, учитывая еще и ошибки соперника в обороне. В первом тайме команда Андрея Шевченко выглядела компактно. Жаль только, что, по сути, первый опасный момент у наших ворот завершился пропущенным мячом. Случилась, считаю, какая-то расслабленность», — отметил Ковалев.

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Источник — zbirna.com

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