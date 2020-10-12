Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Никогда не сдавайтесь»

35-летний украинский нападающий «Колоса» Евгений Селезнев обратился к своим подписчикам.
«Никогда не сдавайтесь», — написал Селезнев.
В текущем сезоне Селезнев провел за «Колос» 4 матча во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей.
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Источник — Instagram
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