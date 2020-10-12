Вест Хэм готовится подписать конкурента Ярмоленко

Контракт с лондонским клубом подпишет Саид Бенрама

  • 12.10.2020 10:16
  • 745 просмотров
  • 3 комментария
Вест Хэм готовится подписать конкурента Ярмоленко
© MilanAC. Саид Бенрама

Английский «Вест Хэм» готовится подписать вингера «Брентфорда» Саида Бенраму.

«Молотки» согласовали трансфер 25-летнего алжирца за 25 миллионов евро плюс бонусы.

Бенрама пройдет медосмотр в «Вест Хэме» в ближайшее время. Футболист подпишет с лондонским клубом пятилетний контракт.

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 12.10.2020 11:17
    0
    Конкурента?
    Ссылка
    Lucky Lucky
    online
      Lucky Lucky, 12.10.2020 11:15
    0
    И судя по всему, он больше конкурент Филипе Андерсону, чем Ярмоленко с Боуэном - играет 90% матчей он слева.
    Ссылка
    Lucky Lucky
    online
      Lucky Lucky, 12.10.2020 11:13
    0
    Есть, конечно, практика в чемпионшипе, но 25мил. - это жесть...трансфермаркт оценивает в 10)
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 12.10.2020 11:17
    0
    Конкурента?
    Ссылка
    Lucky Lucky
    online
      Lucky Lucky, 12.10.2020 11:15
    0
    И судя по всему, он больше конкурент Филипе Андерсону, чем Ярмоленко с Боуэном - играет 90% матчей он слева.
    Ссылка
    Lucky Lucky
    online
      Lucky Lucky, 12.10.2020 11:13
    0
    Есть, конечно, практика в чемпионшипе, но 25мил. - это жесть...трансфермаркт оценивает в 10)
    Ссылка
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