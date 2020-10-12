Вест Хэм готовится подписать конкурента Ярмоленко

Английский «Вест Хэм» готовится подписать вингера «Брентфорда» Саида Бенраму.
«Молотки» согласовали трансфер 25-летнего алжирца за 25 миллионов евро плюс бонусы.
Бенрама пройдет медосмотр в «Вест Хэме» в ближайшее время. Футболист подпишет с лондонским клубом пятилетний контракт.
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