Украина футбольная. Яркая Вторая лига, неожиданный разгром в Николаеве

13 октября в 00:10 на телеканале XSPORT выйдет очередной выпуск программы «Украина футбольная». Экспертом выступит заслуженный тренер Украины Анатолий Бузник.
В выпуске:
- Неожиданный разгром в «Николаеве», тяжелая победа «Агробизнеса»;
- Первые победы «Нивы» и «Прикарпатья», «Волынь» набрала хода;
- Вторая лига: закрученный сюжет в Группе А, «Металл» не остановить.
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Источник — ПФЛ
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