Фантастична Свьонтек, чортова дюжина Надаля, дивний виступ Світоліної

Ролан Гаррос все ж таки відбувся. Ані пандемія коронавірусу, ані примхи осінньої паризької погоди не змогли завадити його проведенню. Але свій вплив на результати форс-мажор спричинив. Якщо у чоловіків найкращі гравці змогли узяти своє, то жіночі змагання перетворилися на феєрверк сенсацій, подарувавши нам нову висхідну зірку. Вистачало приводів для яскравих емоцій і українським уболівальникам.

Чоловічий одиночний розряд. Фінал

Рафаель Надаль – Новак Джокович – 6:0, 6:2, 7:5

Незважаючи на всю незвичність осіннього Ролан Гаррос, особливих несподіванок серед претендентів на пізні раунди не спостерігалося. Хоч одразу 11 сіяних гравців не подолали перше коло, але для Медведєва це звичний результат у Парижі. Для Монфіса – ні, вперше за 15 років домашнього змагання він програє на самому старті. Але француз усе одно не розглядався кандидатом на серйозні здобутки, не кажучи вже про інших сіяних невдах.

Здивували у перших колах двоє маловідомих гравців. Німець Даніель Альтмайєр з кінця другої сотні переміг послідовно Штруффа та Берреттіні. Тільки у четвертому раунді його зупинив Карреньо-Буста. А французький володар WC Юго Гастон взагалі з середини третьої сотні у третьому колі дотиснув Станісласа Ваврінку, і ледь не створив найгучнішу сенсацію турніру в наступному матчі. Програвши перші дві партії самому Домініку Тіму, Гастон просто закидав австрійця дропами, залишивши наступні два сети за собою. Але на вирішальну партію сил у нього уже не вистачило.

Від локальних подій перейдемо до головних. Король ґрунту Рафаель Надаль не мав проблем аж до самого фіналу. Оскільки у його матчах інтриги не спостерігалося, можна згадати зустріч із сином відомого у минулому тенісиста Петра Корди Себастьяном, кота якого звуть Рафою на честь самі розумієте кого. Єдиним матчем, де у тенісиста Рафи були невеликі проблеми, стала гра з молодим талантом Янніком Сіннером. Італієць на шляху до чвертьфіналу з Надалем здолав Давида Гоффена та Александра Звєрєва. Німець, щоправда, грав з температурою. Сіннер став єдиним за весь турнір тенісистом, хто хоча б подавав на сет проти Рафи, але до сетболів не дістався і він. Наступні дві партії стали справою техніки.

Яннік Сіннер

У півфіналі суперником Надаля несподівано став Дієго Шварцман. Аргентинець не пустив на чергове побачення з Рафою Домініка Тіма. Тріумфатор US Open не зіграв на улюбленому ґрунті перед Ролан Гаррос жодного офіційного матчу, звідси й виникли його проблеми спочатку з вищезгаданим Гастоном, а потім зі Шварцманом. Вкрай важкий півфінал проти останнього тривав більше п’яти годин, і у вирішальному сеті сили остаточно залишили Тіма. Рафа, звичайно, добре пам’ятав недавній римський чвертьфінал, де Шварцман його переміг, тому реванш був прогнозованим. Тільки у третій партії аргентинець дістався до тайбрейку, де не взяв жодного очка. Інші сети Надаль забрав без питань.

Хто міг стати суперником блискучого іспанця по фіналу? Ну, звичайно, Новак Джокович. До чвертьфіналу ніяких проблем у серба не виникало, і згадати варто хіба чергове влучання Новака м’ячем у лінійного арбітра під час прийому подачі Карена Хачанова. Дісталося по голові судді серйозно, але ситуація була ігровою, тому, зрозуміло, ніяких санкцій, на відміну від US Open, не застосовувалося. Чвертьфінал проти Пабло Карреньо-Бусти, який набрав хороший хід, розпочався для Джоковича з програного сету. Тільки ближче до середини другої партії він налагодив гру і в результаті переміг у чотирьох партіях. Після чого поскаржився на давні пошкодження шиї та плеча. Карреньо-Буста відповів, що завжди, коли у Новака щось не виходить, він бере медичний тайм-аут для відновлення впевненості у собі.

У півфіналі Джокович зустрівся зі Стефаносом Циципасом. Грек впевнено рухався турнірною сіткою, зокрема, у чвертьфіналі легко переміг Андрєя Рубльова, якому поступився у нещодавній рубці за титул у Гамбурзі. Нічого не віщувало Новаку неприємностей аж до рахунку 6:3, 6:2, 5:4. За ідеєю, тут очікувалася спокійна подача на матч. А сталося щось незрозуміле. Джокович програв не тільки цю свою подачу, а відразу п’ять геймів поспіль. Тобто, Циципас узяв третій сет і повів 2:0 у четвертому. Тут серб зробив зворотній брейк і всю партію боротьба точилася тільки на подачах грека. Стефанос відіграв купу брейкпойнтів і… прийняв на партію в геймі, де Джокович вів 40:15. Тільки тут жарти скінчилися, вирішальний сет був одностороннім – 6:1 за Новаком.

Перипетії фіналу довго описувати немає сенсу. Джокович грав непогано, але Надаль видав просто космічний за рівнем гри матч. Не можна сказати, що боротьби взагалі не було, адже навіть у «бубличній» першій партії п’ять стартових геймів закінчувалися довгими гойдалками на більше-менше. І все ж, вирішальні м’ячі активною грою забирав Рафа. Здалося, що Новак вибрав невірну стратегію на матч. Він забагато грав плоско, а потужності, щоб перебити Надаля у такому стилі, сербу, зрозуміло, не вистачило. Рафа творив свою магію обертань та кутів на межі законів фізики, майже не помилявся (6 невимушених за дві стартові партії) і закономірно став переможцем турніру, не програвши жодного сету. 13-й титул на Ролан Гаррос. Аж уявити важко. І 20-й Шолом у кар’єрі. За цим показником Надаль зрівнявся з Федерером. Але першою ракеткою світу продовжує залишатися Джокович, маючи комфортний відрив від Рафи у майже 1900 очок.

Найкращий матч

Новак Джокович – Стефанос Циципас – 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1

Відзначу не тільки пристойний рівень тенісу, але й неймовірні повороти сюжету гри, в якій ніби не було нічого екстраординарного майже до кінця третього сету.

Прорив турніру – Яннік Сіннер

19-річний минулорічний переможець турніру найкращих молодих тенісистів ATP Next Gen вперше голосно заявив про себе на мейджорі. Підсумковий чвертьфінал, а також перемоги над Гоффеном та Звєрєвим варті уваги. Та й ближчим за італійця до виграшу сету у Надаля не був ніхто.

Головний невдаха – Давид Гоффен

Мало того, що бельгієць вилетів уже в першому колі, ще за кілька днів по тому виявилося, що він захворів на коронавірус. Залишається тільки побажати Давиду скорішого одужання.

Жіночий одиночний розряд. Фінал

Іга Свьонтек – Софія Кенін – 6:4, 6:1

Минулорічний титул до Парижу не приїхала захищати Ешлі Барті, а у першому ж колі вилетіла і торішня фіналістка Маркета Вондроушова. Чешка розгромно поступилася Ізі Свьонтек, і хто б міг подумати, що нав’язати боротьбу 19-річній польці так і не зможе взагалі ніхто за весь турнір. Ну, а далі понеслося. З матчу другого кола через травму ахілла була вимушена знятися Серена Вільямс, яку за інерцією на будь-якому ТВШ продовжують записувати до фаворитів. Також програла фіналістка римського Прем’єру Кароліна Плішкова, бо у Альони Остапенко знову несподівано полетіли м’ячі. Щоправда, ненадовго, тільки на два матчі. У третьому раунді боротьбу припинила одна з головних претенденток на трофей Гарбіньє Мугуруса. Даніель-Роуз Коллінз вдалося її перебити у потужній перестрілці.

А у четвертому колі грянув грім! Найкраща ґрунтова тенісистка останніх років Симона Халеп зуміла взяти тільки три гейми проти вже згаданої Свьонтек. Румунка намагалася битися з усіх сил, але витягувати м’ячі після атак Іги ставало дедалі важче, а спроби контргри Свьонтек нейтралізовувала своїми ще більш небезпечними відповідями. Халеп нічого не залишалося, окрім як визнати своє безсилля проти вчорашньої юніорки. На фоні такої події програш Кікі Бертенс Мартіні Тревізан із середини другої сотні не виглядав екстраординарно. Тим більше, попередні три матчі Бертенс скоріше мучилася, ніж грала.



Сімона Халеп

Далі чвертьфіналу Тревізан зайти не вдалося, бо там на неї чекала все та ж Свьонтек. Італійка намагалася боротися, але всі важливі м’ячі впевнено забирала собі полька. Однак півфінал не обійшовся без представниці другої сотні. 23-річна кваліфаєрка Надя Подороска, яка ніколи не вважалася особливо талановитою, у своєму тільки другому виступі в основі Шолому, спочатку перемогла Міннен, Путінцеву, Шмідлову і Крейчикову, а у чвертьфіналі сенсаційно та заслужено здолала Еліну Світоліну. Про цю прикру та безвольну поразку вже багато сказано, повторюватися немає сенсу. Ясна річ, ніяких шансів Свьонтек аргентинці у півфіналі не залишила.

З нижньої частини сітки до півфіналу дісталися тріумфаторка Australian Open-2020 Софія Кенін та Петра Квітова. Не дуже ґрунтові тенісистки, особливо чешка. Жодній з них до цієї стадії не випало зіграти з сіяними суперницями, хоч посів на цьому турнірі, як ми бачимо, не мав великого значення. Кенін довелося не так просто, бо по ходу матчів їй довелося відіграватися проти Ани Богдан та Фіони Ферро. У чвертьфіналі американська росіянка зупинила переможну ходу Коллінз, кривдниці Мугуруси. Квітова розбиралася зі своїми суперницями доволі спокійно, але в півфіналі не справилася навіть не стільки з Кенін, скільки з паризьким сильним вітром. Було забагато простих помилок у важливі моменти, чим, звичайно, Софія скористалася. Хто б міг передбачити появу у фіналі Ролан Гаррос Кенін після двох «бубликів» на старті Риму від Азаренки? Зате «римське прокляття» щодо Халеп спрацювало на всі 100. Такими темпами скоро найкращі ґрунтовички світу заради шансу виграти паризький мейджор будуть докладати усіх зусиль, щоб не перемогти на Прем’єрі у столиці Італії.

Іга Свьонтек настільки впевнено виступала на протязі всього турніру, що інтрига вимальовувалась одна: чи зможе вона показати настільки ж якісний теніс і в головному матчі? За умови ствердної відповіді переможець пари був відомий заздалегідь. У першому сеті у польки виходило не все: після стартового натиску 3:0 стався невеликий розлад, Кенін повернулася у гру і зрівняла рахунок. Далі тенісистки знову обмінялися брейками, і можливо, могли б зробити це ще раз, але після ще одного брейку Свьонтек закінчився сет – 6:4. Успіх її надихнув, і у другій партії Кенін не мала ніяких шансів зачепитися. Навіть при хороших атаках американки (а вона вміє це робити) полька примудрялася знаходити ще більш небезпечні та цікаві відповіді. І у різноманітності, і у потужності вона переважала усіх своїх суперниць на турнірі. Цікаво було б подивитися, як би Ізі вдавалося захищатися проти когось із гарматою в руці на кшталт Анісімової, але таких на її шляху не трапилося. До речі, у команді Свьонтек є психолог. Чи є між даним фактом та її стабільністю протягом Ролан Гаррос прямий зв’язок, однозначно відповісти складно, але декому з українських молодих тенісисток не завадило б звернути увагу на цей момент.

Таким чином, Свьонтек перемогла на Ролан Гаррос, не програвши у жодному з 14-ти сетів на турнірі більше 4-х геймів. Це взагалі перший виграний нею титул WTA. Так, вона вважалася дуже талановитою по юніорах, але з порожнього місця настільки тотальна домінація на ТВШ виглядає шокуюче. Тим цікавіше буде слідкувати за полькою у наступному сезоні. Свьонтек метеором влітає у топ-20 на 17-й рядок, при тому що її найкращим результатом до того було 48-е місце. Софія Кенін повторює особистий рекорд, повертаючи собі четверту позицію.

Найкращий матч

Іга Свьонтек – Симона Халеп – 6:1, 6:2

Зазвичай я відзначаю матчі не просто з хорошим рівнем тенісу, а ще з захоплюючою інтригою. Тут інтриги не було, зате легкість та різноманітність, з якими тінейджерка декласувала визнану ґрунтову майстриню, відверто вразили. При тому, що Халеп не грала погано. І все ж ані в захисті, ані в нападі не могла конкурувати на рівних.

Прорив турніру – Надя Подороска

Ні, не Свьонтек. Полька була і є багатообіцяючою молодою тенісисткою. Аргентинка ніколи не вважалася перспективною, і з вірогідністю 99,9% більше не вийде до півфіналу ТВШ. Тому це справжній прорив.

Головна невдаха – Симона Халеп

Другий рік поспіль. Якщо у 2019-му румунка на Ролан Гаррос спочатку розгромила Свьонтек, а потім програла Анісімовій, то зараз було навпаки: Халеп винесла американку, щоб у наступному колі бути битою полькою. Кругообіг тінейджерок у тенісній природі.

Наші

В одиночній сітці Ролан Гаррос виступили п’ятеро українок. І четверо з них вилетіли вже в першому колі. Катарина Завацька може отримати сумний титул головної невдахи серед наших тенісисток. Мало того, що вдруге за два свої виступи в основі ТВШ вона отримала в суперниці сіяну серйозну суперницю. Так ще під час матчу з Кікі Бертенс, де Катя виграла перший сет, арбітр почав приймати дивні рішення, а потім порвалися струни абсолютно у всіх її ракеток, і довелося терміново підшукувати хоч якесь тенісне знаряддя. Тому «бублику» у вирішальній партії не варто дивуватися.

Катерина Козлова поступилася у трьох сетах Паулі Бадосі Хіберт. Іспанка провела хороший матч, хоча зачепитися шанси в Каті були. Не склалося.

Даяна Ястремська стартувала грою проти Дар’ї Гаврилової, яка не грала майже рік і тільки повертається до своєї гри. Тут австралійці нічого особливого робити не довелося. Даяна все зробила сама у своєму стилі. З деяких неймовірних помилок Ястремської Гавриловій залишалося тільки сміятися. Українським уболівальникам було зовсім не до сміху. Ясно, що після розриву з Баїним у міжсезоння Даяні варто буде прийняти важливі рішення щодо нової команди та свого ставлення до тенісу.

Марта Костюк після синусоїдального за рівнем гри проходження кваліфікації не змогла на рівних протидіяти не найгрізнішій японці Нао Хібіно. Особливо неприємною була безвольність у другій партії, програній під нуль. Проте Марта, нарешті, виступила на мейджорі у парному розряді. Її напарницею стала білоруска Олександра Саснович. Новостворений дует несподівано на старті здолав відому пару Градецька/Клепач, а потім послідовно переміг хороших, хоч і не особливо зіграних парниць Фліпкенс/Павлюченкову та Дабровськи/Остапенко. Тільки головні фаворитки турніру, Бабош/Младенович зуміли зупинити молодь. Хоча навіть у тому матчі Марті з Олександрою ледь не вдався камбек у другій партії. Як не дивно, але дівчата грали доволі злагоджено, ніби вже провели ряд турнірів разом. Сподіваюсь, після вдалого дебюту на мейджорі Марта буде і надалі виступати у парі. Треба користатися своїм прокачаним скілом гри біля сітки.

Еліна Світоліна ніби за результатом виступила непогано. Послідовно перемігши Грачову, Сарасуа, Александрову та Гарсію, вона дійшла до чвертьфіналу, де програла одному з головних відкриттів турніру Подоросці. Проблема в тому, що хороший рівень тенісу від Еліни ми побачили тільки проти Гарсії. Очевидно, дуже хотілося реваншу за три попередніх поразки в очних зустрічах. У всіх інших матчах Світоліна грала дуже посередньо. До пори до часу це сходило їй з рук (хоча мексиканка Сарасуа з середини другої сотні і подарувала Еліні «бублика» у другому сеті), але перша ж суперниця, яка не стала розпулювати м’ячі по аутах, впевнено Еліну перемогла. Вкрай неприємно програвати у чвертьфіналі мейджору ноунейму, тим більше, програвати заслужено. Роздумам над тим, як першій ракетці України повертати собі впевненість та притаманний собі теніс, присвячений окремий матеріал, повторюватися не буду.



Еліна Світоліна

Чоловічий парний розряд. Фінал

Кевін Кравіц/Андреас Міс – Мате Павич/Бруно Суарес 6:3, 7:5

Для німецького дуету це другий титул на мейджорах. Перший вони здобули… минулого року на Ролан Гаррос. Причому тоді вони теж на шляху до титулу обіграли Мате Павича. Тільки хорват виступав у дуеті з Олівером Марахом.

Жіночий парний розряд. Фінал

Тімея Бабош/Кристина Младенович – Алекса Гуарачі/Дезіре Кравчик 6:4, 7:5

Угорсько-французький дует теж захистив свій минулорічний титул. На жаль, саме вони зупинили у чвертьфіналі перспективну пару Костюк/Саснович. Варто відзначити, що до півфіналу тут дійшла переможниця одиночного жіночого турніру Іга Свьонтек із досвідченою напарницею Ніколь Мелічар.

Тепер, оскільки всі азійські турніри скасовані, на чоловіків чекає ряд змагань у Європі, які закінчаться Підсумковим у Лондоні. У жінок усе заплутаніше, бо турнірів до кінця року заплановано буквально декілька, і нема ніякої впевненості, що хоч якийсь із них точно відбудеться. Одне можна сказати точно: жіночого Підсумкового не буде цього року стовідсотково.