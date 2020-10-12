Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мы вторые игры всегда проваливаем»

Специалист – о перспективах команды Андрея Шевченко в предстоящем матче с Испанией

  • 12.10.2020 01:37
  • 230 просмотров
  • 2 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мы вторые игры всегда проваливаем»
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Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко считает, что черная полоса команды Андрея Шевченко не оборвется в домашнем поединке Лиги наций против Испании.

«Сборная Украины пропустила два странных гола. В первом случае четыре ноги и мяч как-то пролетел между ними. Второй тоже глупый. Когда ты ведешь 2:0, то стараешься играть на классе, что у них и есть. Где-то прав Лев: он посчитал, сколько раз спас Бущан, плюс, судья не дал пенальти в наши ворота, когда Эмре Джан мог заработать 11-метровый.

С Испанией точно будут изменения в составе. Эту игру пропускает Малиновский. Там могут сыграть Марлос или Шапаренко. Скорее всего, кто-то не будет готов хорошо. Мы же вторые игры всегда проваливаем, потому что устаем», - сказал Леоненко.

Матч Украина – Испания состоится во вторник, 13 октября. Начало в 21:45.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Forever_young_15
    online
      Forever_young_15, 12.10.2020 02:16
    -1
    С куевскими буратинами из даунамы нам ничего хорошего не светит. Там один шлак
    Ссылка
    Тарас Пипко
      Тарас Пипко, 12.10.2020 01:59
    +1
    Витя, когда же наконец ты устанешь и заткнешься, козлина ты конченая,?
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    Тарас Пипко
      Тарас Пипко, 12.10.2020 01:59
    +1
    Витя, когда же наконец ты устанешь и заткнешься, козлина ты конченая,?
    Ссылка
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