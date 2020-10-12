Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мы вторые игры всегда проваливаем»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко считает, что черная полоса команды Андрея Шевченко не оборвется в домашнем поединке Лиги наций против Испании.

«Сборная Украины пропустила два странных гола. В первом случае четыре ноги и мяч как-то пролетел между ними. Второй тоже глупый. Когда ты ведешь 2:0, то стараешься играть на классе, что у них и есть. Где-то прав Лев: он посчитал, сколько раз спас Бущан, плюс, судья не дал пенальти в наши ворота, когда Эмре Джан мог заработать 11-метровый.

С Испанией точно будут изменения в составе. Эту игру пропускает Малиновский. Там могут сыграть Марлос или Шапаренко. Скорее всего, кто-то не будет готов хорошо. Мы же вторые игры всегда проваливаем, потому что устаем», - сказал Леоненко.

Матч Украина – Испания состоится во вторник, 13 октября. Начало в 21:45.