ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 октября

В понедельник, 12 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ТЕННИС
16:30. Миллман - Миша Зверев 1,18 - 4,76
14:00. Фритц - Норри 1,40 - 3,46
14:30. Бублик - Макдональд 1,40 - 2,86
18:30. Вавринка - Эванс 1,50 - 2,66
18:30. Джонсон - Краинович 3,90 - 1,26
БАСКЕТБОЛ
02:30. Лейкерс - Майами 1,44 - 2,91
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Виталий Петровский, Sport.ua
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