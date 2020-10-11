U-19: Динамо уничтожило Колос

Подопечные Игоря Костюка забили шесть мячей команде из Ковалевки

  • 11.10.2020 14:29
  • 1406 просмотров
  • 0 комментариев
U-19: Динамо уничтожило Колос
© ФК Динамо

В воскресенье, 11 октября, состоялся перенесенный поединок 13-го тура чемпионата Украины среди команд U-19, в котором «Динамо» разгромило «Колос».

Чемпионат U19, 13-й тур
«Динамо» - «Колос» - 6:0 (3:0)

«Динамо»: Игнатенко, Малыш (Танчак, 67), Опанасенко (Захидный, 76), Боль, Кузык (Матусевич, 59), Тлумак, Царенко (Скрипник, 59), Яцык (К), Н.Волошин, Д.Мащенко, Ванат (К.Попов, 46).
«Колос»: Пахалюк (К), Сиренко, Коновалов, Апциаури, Малаки, Трубников, Трохимчук (Вдовенко, 63), Мамедов (Мнишенко, 56), Сахно (Сафончик, 56), Сергийчук (Чипак, 83), Салабай (Груша, 63).

Голы: Яцык (20), Ванат (32, 45+4, пен.), Д.Мащенко (48), Тлумак (65), Н.Волошин (66).
Предупреждения: Трубников (7), Сахно (34), Пахалюк (45+4).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности