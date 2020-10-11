U-19: Динамо уничтожило Колос

В воскресенье, 11 октября, состоялся перенесенный поединок 13-го тура чемпионата Украины среди команд U-19, в котором «Динамо» разгромило «Колос».
Чемпионат U19, 13-й тур
«Динамо» - «Колос» - 6:0 (3:0)
«Динамо»: Игнатенко, Малыш (Танчак, 67), Опанасенко (Захидный, 76), Боль, Кузык (Матусевич, 59), Тлумак, Царенко (Скрипник, 59), Яцык (К), Н.Волошин, Д.Мащенко, Ванат (К.Попов, 46).
«Колос»: Пахалюк (К), Сиренко, Коновалов, Апциаури, Малаки, Трубников, Трохимчук (Вдовенко, 63), Мамедов (Мнишенко, 56), Сахно (Сафончик, 56), Сергийчук (Чипак, 83), Салабай (Груша, 63).
Голы: Яцык (20), Ванат (32, 45+4, пен.), Д.Мащенко (48), Тлумак (65), Н.Волошин (66).
Предупреждения: Трубников (7), Сахно (34), Пахалюк (45+4).
Источник — ФК Динамо Киев
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