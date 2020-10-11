Катаріна ЗАВАЦЬКА: «Не могла навіть подумати, що Свьонтек виграє Шолом»

Четверта ракетка України – про тріумф польської тенісистки і власний дебют в основі на Ролан Гаррос

  • 11.10.2020 12:34
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  • 2 комментария
Катаріна ЗАВАЦЬКА: «Не могла навіть подумати, що Свьонтек виграє Шолом»
© Instagram. Катаріна Завацька

Українська теннісистка Катаріна Завацька цьогоріч дебютувала в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. У стартовому матчі 20-річна українка провела трисетовий трилер проти п'ятої сіяної Кікі Бертенс з Нідерландів. Під час зустрічі першого кола у Катаріни порвалися струни на усіх ракетках і вона догравала ракеткою тренера. Про причини своєї невдачі і про тріумф на Ролан Гаррос 19-річної Іги Свьонтек, з якою українка вже пересікалася на тенісних кортах, Завацька розповіла в ексклюзивному коментарі Sport.ua.

– Які загальні враження від побаченого у фіналі Ролан Гаррос. За рахунок чого Свьонтек так домінувала в Парижі?
– Мені здавалось на тренуваннях, що у неї немає нічого особливого: перекручена хватка на ударі справа, специфічна техніка при ударах. Але все одно було видно, що гравець перспективний, так як вона молода і розумно грає. Але щоб виграти Шолом прямо зараз, я і не могла подумати про це, що саме вона стане чемпіонкою. Але віддаю належне, тому що гра у неї дуже непередбачувана, різноманітна. Свьонтек б‘є дуже рано по м‘ячу, і він летить швидко за рахунок її роботи ніг, і за рахунок того, що вона настільки рано по ньому грає, що не дає гравцю часу зреагувати або створити якусь комбінацію.

– У фіналі 60-тисячника в Будапешті 2 роки тому було вже видно, що вона такий перспективний гравець на грунті?
– Так, тоді мені було досить незручно з нею грати, але також тяжко сказати щось про той матч, так як фізично я себе почувала дуже погано та виснажено. Не показувала гру, яку могла, і давала їй багато коротких м'ячів, з яких вона розпочинала атаку.

– Що потрібно мати в своєму арсеналі тенісистці, щоб перемагати за таких умов, які були цього року в Парижі? Чи визначили елементи, над якими вам особисто треба більше попрацювати?
– Я знаю точно, що мені треба працювати більше над психологічною стороною і старатись абстрагувати себе від дуже багатьох речей в голові – від «сміття». На Ролан Гарос був перший матч, де я змогла це зробити у цьому році саме після карантину. Але все одно не до кінця мені вдалось мати таку концентрацію, десь на пару % вона впала і проти гравця з топ-10 гравця цього достатньо, щоб дати якісь шанси або слабинку або віру в себе. Умови в Парижі були тяжкі, і ті, хто найменше думав про це, а просто приймав ситуацію, тому і вдалось добре виступити.

– Чи знайшли причини/винних у проблемах з ракетками в матчі з Бертенс?
– Винна я одна, звичайно ж, тому що після того як порвалась перша ракетка, я не віддала її відразу на натяжку посеред матчу. Я була дуже сфокусована на грі, і не могла навіть допустити думок, що за 15 хвилин у другому сеті я порву всі свої нові натягнуті ракетки! Перший сет я ж відіграла однією ракеткою і не порвала її. Стрінгери зізналися, що, можливо, це була їхня помилка в натяжці ракеток, але мій матч не повернеш.

– За кого будете вболівати в чоловічому фіналі і який прогноз?
– Надаль, тільки Надаль!

– Які турніри плануєте зіграти до кінця сезону?
– Нічого точно сказати не можу. Готова грати навіть 25-тисячники, якщо не буде других варіантів. Мені лише б ще трішки пограти перед початком наступного року. Нехай всі ці заключні турніри у 2020-му році допоможуть мені просто підготуватись на 202-го року. Я не чекаю від себе результатів, але хочу знову піймати хвилю перемог.

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Владимир Клепач, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 11.10.2020 12:47
    0
    Ось хайлати матчу Свьонтек - Халеп в 2019 (тоді Сімона винесла Ігу)
    https://www.youtube.com/watch?v=dheLl2_BEsM
    -
    Ось хайлати матчу Свьонтек - Халеп в 2020 (тоді Іга винесла Сімона)
    https://www.youtube.com/watch?v=YHzguBUyZpM
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 11.10.2020 12:43
    0
    Свьонтек фізично витривала - грала одночасно одиночку та пару ... Має високу швидкість руху та потужно б'є м'яч.
    Свьонтек розумна, любить математику, добре вчиться - тактично розбирає суперника і грає в шахи
    Свьонтек технічно майже досконала. Всі її удари з форхенду, бекхенду, укорочені - технічно вишукані. І вона прицільно б'є туди куди хоче.
    -
    Якщо у вас є топова фізика, топова тактика (мізки) + у вас є топова техніка виконання -тоді у вас є шанси. А потім вже психологія... бо психологія не допоможе тому, хто банально слабший за суперника.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 11.10.2020 12:47
    0
    Ось хайлати матчу Свьонтек - Халеп в 2019 (тоді Сімона винесла Ігу)
    https://www.youtube.com/watch?v=dheLl2_BEsM
    -
    Ось хайлати матчу Свьонтек - Халеп в 2020 (тоді Іга винесла Сімона)
    https://www.youtube.com/watch?v=YHzguBUyZpM
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 11.10.2020 12:43
    0
    Свьонтек фізично витривала - грала одночасно одиночку та пару ... Має високу швидкість руху та потужно б'є м'яч.
    Свьонтек розумна, любить математику, добре вчиться - тактично розбирає суперника і грає в шахи
    Свьонтек технічно майже досконала. Всі її удари з форхенду, бекхенду, укорочені - технічно вишукані. І вона прицільно б'є туди куди хоче.
    -
    Якщо у вас є топова фізика, топова тактика (мізки) + у вас є топова техніка виконання -тоді у вас є шанси. А потім вже психологія... бо психологія не допоможе тому, хто банально слабший за суперника.
    Ссылка
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