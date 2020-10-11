Симоне ИНДЗАГИ: «Серию А больше нельзя останавливать»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги призвал больше не останавливать сезон в чемпионате Италии, несмотря на вторую волну коронавируса в стране:

«Мы знали, что проблема коронавируса вернется осенью. Сейчас мы готовы к этому лучше, внимательнее относимся к мерам предосторожности.

Нужно продолжать жить с этим, даже пока нет вакцины, нужно двигаться вперед. Чемпионат Италии больше нельзя останавливать».