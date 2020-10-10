ВИДЕО. За фол на Яремчуке. Малиновский с пенальти подарил надежду Украине

Сегодня, 10 октября, в матче 3-го тура Лиги наций A Украина принимает Германию.
На 79-й минуте Руслан Малиновский забил с пенальти (1:2) и подарил надежду Украине.
11-метровый был назначен за фол Никласа Зюле на Романе Яремчуке.
ГОЛ! 1:2. Руслан Малиновский, 79 мин (пенальти).
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Источник — Футбол 1/2/3
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