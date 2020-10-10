ВИДЕО. Грубая ошибка Бущана. Горецка удвоил перевес в счете Германии

Сегодня, 10 октября, в матче 3-го тура Лиги наций A Украина принимает Германию.
Немцы удвоили перевес в счете на 49-й минуте. Грубо ошибся Георгий Бущан, и Леон Горетцка головой отправил мяч в сетку.
ГОЛ! 0:2. Леон Горецка, 49 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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