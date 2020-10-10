Минус еще один хавбек. Малиновский пропустит матч против Испании

В матче Лиги наций Украина - Германия желтую карточку в первом тайме получил полузащитник Руслан Малиновский.
Это значит, что у игрока перебор карточек и дисквалификация на следующий поединок турнира против Испании, который состоится уже 13-го октября.
В итоге тренер Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на трех основных центральных хавбеков: Александр Зинченко травмирован, Тарас Степаненко заболел коронавирусом, а Малиновский дисквалифицирован.
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Источник — Sport.ua
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