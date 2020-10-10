Минус еще один хавбек. Малиновский пропустит матч против Испании

Хавбек получил дисквалификацию на игру с Испанией

  • 10.10.2020 22:34
  • 1642 просмотра
  • 4 комментария
Минус еще один хавбек. Малиновский пропустит матч против Испании
© uaf.ua

В матче Лиги наций Украина - Германия желтую карточку в первом тайме получил полузащитник Руслан Малиновский.

Это значит, что у игрока перебор карточек и дисквалификация на следующий поединок турнира против Испании, который состоится уже 13-го октября.

В итоге тренер Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на трех основных центральных хавбеков: Александр Зинченко травмирован, Тарас Степаненко заболел коронавирусом, а Малиновский дисквалифицирован.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Михаил Котенко
      Михаил Котенко, 10.10.2020 23:12
    0
    Единственный толковый игрок на сегодня в полузащите. Очень жаль!!!!!
    Ссылка
    Петя Рудик
      Петя Рудик, 10.10.2020 22:45
    +1
    Denmark1107, 10.10.2020 22:38
    Хмм... це трохи лажа. іспанюків потрібно понервувати.
    Це трохи повний абзац...
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 10.10.2020 22:38
    +1
    Хмм... це трохи лажа. іспанюків потрібно понервувати.
    Ссылка
    Юра Вареник
    online
      Юра Вареник, 10.10.2020 22:37
    +1
    боль
    Ссылка
    Петя Рудик
      Петя Рудик, 10.10.2020 22:45
    +1
    Denmark1107, 10.10.2020 22:38
    Хмм... це трохи лажа. іспанюків потрібно понервувати.
    Це трохи повний абзац...
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 10.10.2020 22:38
    +1
    Хмм... це трохи лажа. іспанюків потрібно понервувати.
    Ссылка
    Юра Вареник
    online
      Юра Вареник, 10.10.2020 22:37
    +1
    боль
    Ссылка
    Михаил Котенко
      Михаил Котенко, 10.10.2020 23:12
    0
    Единственный толковый игрок на сегодня в полузащите. Очень жаль!!!!!
    Ссылка
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