Минус еще один хавбек. Малиновский пропустит матч против Испании

В матче Лиги наций Украина - Германия желтую карточку в первом тайме получил полузащитник Руслан Малиновский.

Это значит, что у игрока перебор карточек и дисквалификация на следующий поединок турнира против Испании, который состоится уже 13-го октября.

В итоге тренер Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на трех основных центральных хавбеков: Александр Зинченко травмирован, Тарас Степаненко заболел коронавирусом, а Малиновский дисквалифицирован.