Андрей Ярмоленко проводит 90-й матч за сборную Украины

Юбилейной игра против Германии стала и для Сергея Сидорчука

  • 10.10.2020 22:05
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Андрей Ярмоленко проводит 90-й матч за сборную Украины
© УАФ. Андрей Ярмоленко

Матч Лиги наций против Германии оказался 90-м для Андрея Ярмоленко в рядах сборной Украины. Он стал седьмым игроком национальной дружины, достигшим этого рубежа. 32 раза Андрей защищал цвета сборной в товарищеских поединках, 28 – в чемпионатах мира, 22 – в чемпионатах Европы, 6 – в Лиге наций и 2 – в международных турнирах.

В 70 матчах он представлял в главной команде страны «Динамо», в 13 – «Вест Хэм» и в 7 – дортмундскую «Боруссию». 35 раз ставил Ярмоленко в состав Михаил Фоменко, 28 – Андрей Шевченко, 14 – Олег Блохин, 6 – Алексей Михайличенко, 4 – Юрий Калитвинцев, 2 – Андрей Баль, 1 – Мирон Маркевич.

К слову, в юбилярах после игры с немцами оказался и Сергей Сидорчук, ставший 15-м футболистом «Динамо», проведшим 30 матчей за сборную.

Топ-10 гвардейцев сборной Украины

 

Всего

ЧМ

ЧЕ

ЛН

МТ

ТМ

Анатолий ТИМОЩУК

144

45

28

-

8

63

Андрей ШЕВЧЕНКО

111

45

29

-

1

36

Руслан РОТАНЬ

100

30

16

-

5

49

Олег ГУСЕВ

98

32

21

-

3

42

Андрей ПЯТОВ

95

33

29

5

1

27

Александр ШОВКОВСКИЙ

92

32

25

-

7

28

Андрей ЯРМОЛЕНКО

90

28

22

6

2

32

Евгений КОНОПЛЯНКА

86

19

23

5

2

37

Сергей РЕБРОВ

75

28

18

-

4

25

Андрей ВОРОНИН

74

21

21

-

2

30

Игроки «Динамо», проведшие 30 матчей за сборную Украины

 

Всего

ЧМ

ЧЕ

ЛН

МТ

ТМ

Олег ГУСЕВ

98

32

21

-

3

42

Александр ШОВКОВСКИЙ

92

32

25

-

7

28

Андрей ЯРМОЛЕНКО

70

24

18

-

2

26

Андрей НЕСМАЧНЫЙ

67

26

14

-

7

20

Владислав ВАЩУК

61

24

14

-

4

19

Александр ГОЛОВКО

56

24

15

-

2

15

Евгений ХАЧЕРИДИ

51

17

16

-

18

Артем МИЛЕВСКИЙ

50

15

9

-

2

24

Андрей ГУСИН

47

15

17

-

2

13

Сергей РЕБРОВ

45

17

13

-

2

13

Андрей ШЕВЧЕНКО

45

14

12

-

19

Юрий ДМИТРУЛИН

39

15

11

-

1

12

Тарас МИХАЛИК

32

9

5

-

2

16

Денис ГАРМАШ

30

6

8

-

16

Сергей СИДОРЧУК

30

5

11

4

10

ЧМ – чемпионат мира; ЧЕ – чемпионат Европы; ЛН – Лига наций; МТ – международный турнир; ТМ – товарищеский матч.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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Комментарии
    McLay
      McLay, 10.10.2020 22:48
    +1
    Дровиняка!
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 10.10.2020 22:34
    +1
    Бревно
    Ссылка
    McLay
      McLay, 10.10.2020 22:48
    +1
    Дровиняка!
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 10.10.2020 22:34
    +1
    Бревно
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