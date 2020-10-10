Андрей Ярмоленко проводит 90-й матч за сборную Украины

Матч Лиги наций против Германии оказался 90-м для Андрея Ярмоленко в рядах сборной Украины. Он стал седьмым игроком национальной дружины, достигшим этого рубежа. 32 раза Андрей защищал цвета сборной в товарищеских поединках, 28 – в чемпионатах мира, 22 – в чемпионатах Европы, 6 – в Лиге наций и 2 – в международных турнирах.

В 70 матчах он представлял в главной команде страны «Динамо», в 13 – «Вест Хэм» и в 7 – дортмундскую «Боруссию». 35 раз ставил Ярмоленко в состав Михаил Фоменко, 28 – Андрей Шевченко, 14 – Олег Блохин, 6 – Алексей Михайличенко, 4 – Юрий Калитвинцев, 2 – Андрей Баль, 1 – Мирон Маркевич.

К слову, в юбилярах после игры с немцами оказался и Сергей Сидорчук, ставший 15-м футболистом «Динамо», проведшим 30 матчей за сборную.

Топ-10 гвардейцев сборной Украины

Всего ЧМ ЧЕ ЛН МТ ТМ Анатолий ТИМОЩУК 144 45 28 - 8 63 Андрей ШЕВЧЕНКО 111 45 29 - 1 36 Руслан РОТАНЬ 100 30 16 - 5 49 Олег ГУСЕВ 98 32 21 - 3 42 Андрей ПЯТОВ 95 33 29 5 1 27 Александр ШОВКОВСКИЙ 92 32 25 - 7 28 Андрей ЯРМОЛЕНКО 90 28 22 6 2 32 Евгений КОНОПЛЯНКА 86 19 23 5 2 37 Сергей РЕБРОВ 75 28 18 - 4 25 Андрей ВОРОНИН 74 21 21 - 2 30

Игроки «Динамо», проведшие 30 матчей за сборную Украины

Всего ЧМ ЧЕ ЛН МТ ТМ Олег ГУСЕВ 98 32 21 - 3 42 Александр ШОВКОВСКИЙ 92 32 25 - 7 28 Андрей ЯРМОЛЕНКО 70 24 18 - 2 26 Андрей НЕСМАЧНЫЙ 67 26 14 - 7 20 Владислав ВАЩУК 61 24 14 - 4 19 Александр ГОЛОВКО 56 24 15 - 2 15 Евгений ХАЧЕРИДИ 51 17 16 - – 18 Артем МИЛЕВСКИЙ 50 15 9 - 2 24 Андрей ГУСИН 47 15 17 - 2 13 Сергей РЕБРОВ 45 17 13 - 2 13 Андрей ШЕВЧЕНКО 45 14 12 - – 19 Юрий ДМИТРУЛИН 39 15 11 - 1 12 Тарас МИХАЛИК 32 9 5 - 2 16 Денис ГАРМАШ 30 6 8 - – 16 Сергей СИДОРЧУК 30 5 11 4 – 10

ЧМ – чемпионат мира; ЧЕ – чемпионат Европы; ЛН – Лига наций; МТ – международный турнир; ТМ – товарищеский матч.