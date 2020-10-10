Андрей Ярмоленко проводит 90-й матч за сборную Украины

Матч Лиги наций против Германии оказался 90-м для Андрея Ярмоленко в рядах сборной Украины. Он стал седьмым игроком национальной дружины, достигшим этого рубежа. 32 раза Андрей защищал цвета сборной в товарищеских поединках, 28 – в чемпионатах мира, 22 – в чемпионатах Европы, 6 – в Лиге наций и 2 – в международных турнирах.
В 70 матчах он представлял в главной команде страны «Динамо», в 13 – «Вест Хэм» и в 7 – дортмундскую «Боруссию». 35 раз ставил Ярмоленко в состав Михаил Фоменко, 28 – Андрей Шевченко, 14 – Олег Блохин, 6 – Алексей Михайличенко, 4 – Юрий Калитвинцев, 2 – Андрей Баль, 1 – Мирон Маркевич.
К слову, в юбилярах после игры с немцами оказался и Сергей Сидорчук, ставший 15-м футболистом «Динамо», проведшим 30 матчей за сборную.
Топ-10 гвардейцев сборной Украины
|
|
Всего
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
ЛН
|
МТ
|
ТМ
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
144
|
45
|
28
|
-
|
8
|
63
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
111
|
45
|
29
|
-
|
1
|
36
|
Руслан РОТАНЬ
|
100
|
30
|
16
|
-
|
5
|
49
|
Олег ГУСЕВ
|
98
|
32
|
21
|
-
|
3
|
42
|
Андрей ПЯТОВ
|
95
|
33
|
29
|
5
|
1
|
27
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
92
|
32
|
25
|
-
|
7
|
28
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
90
|
28
|
22
|
6
|
2
|
32
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
86
|
19
|
23
|
5
|
2
|
37
|
Сергей РЕБРОВ
|
75
|
28
|
18
|
-
|
4
|
25
|
Андрей ВОРОНИН
|
74
|
21
|
21
|
-
|
2
|
30
Игроки «Динамо», проведшие 30 матчей за сборную Украины
|
|
Всего
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
ЛН
|
МТ
|
ТМ
|
Олег ГУСЕВ
|
98
|
32
|
21
|
-
|
3
|
42
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
92
|
32
|
25
|
-
|
7
|
28
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
70
|
24
|
18
|
-
|
2
|
26
|
Андрей НЕСМАЧНЫЙ
|
67
|
26
|
14
|
-
|
7
|
20
|
Владислав ВАЩУК
|
61
|
24
|
14
|
-
|
4
|
19
|
Александр ГОЛОВКО
|
56
|
24
|
15
|
-
|
2
|
15
|
Евгений ХАЧЕРИДИ
|
51
|
17
|
16
|
-
|
–
|
18
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
50
|
15
|
9
|
-
|
2
|
24
|
Андрей ГУСИН
|
47
|
15
|
17
|
-
|
2
|
13
|
Сергей РЕБРОВ
|
45
|
17
|
13
|
-
|
2
|
13
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
45
|
14
|
12
|
-
|
–
|
19
|
Юрий ДМИТРУЛИН
|
39
|
15
|
11
|
-
|
1
|
12
|
Тарас МИХАЛИК
|
32
|
9
|
5
|
-
|
2
|
16
|
Денис ГАРМАШ
|
30
|
6
|
8
|
-
|
–
|
16
|
Сергей СИДОРЧУК
|
30
|
5
|
11
|
4
|
–
|
10
ЧМ – чемпионат мира; ЧЕ – чемпионат Европы; ЛН – Лига наций; МТ – международный турнир; ТМ – товарищеский матч.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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