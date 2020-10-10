ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 октября

В воскресенье, 11 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
19:00. Босния - Нидерланды 7,83 - 4,55 - 1,45
21:45. Польша - Италия 4,42 - 3,55 - 1,95
19:00. Англия - Бельгия 2,77 - 3,42 - 2,60
21:45. Исландия - Дания 5,26 - 3,75 - 1,75
19:00. Хорватия - Швеция 1,88 - 3,55 - 4,60
21:45. Франция - Португалия 2,15 - 3,30 - 3,60
19:00. Норвегия - Румыния 1,88 - 3,50 - 4,60
21:45. Северная Ирландия - Австрия 5,15 - 3,60 - 1,75
21:45. Россия - Турция 2,15 - 3,25 - 3,60
21:45. Сербия - Венгрия 1,75 - 3,75 - 5,00
ТЕННИС
15:50. Ролан Гаррос. Джокович - Надаль 2,30 - 1,76
Виталий Петровский, Sport.ua
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