На матч Украина - Германия проданы все доступные билеты

Украинская ассоциация футбола сообщила, что на матч Лиги наций Украина - Германия продано максимально разрешенное количество билетов.
Учитывая ограничения УЕФА и местных властей, НСК Олимпийский можно заполнить только на 30%. Точное количество проданных билетов не называется, но УАФ уточнила, что продала все доступные пропуски на игру.
Вероятно, речь идет где-то о 23,5 тысячах болельщиков на трибунах.
Матч стартует в 21:45.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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