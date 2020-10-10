На матч Украина - Германия проданы все доступные билеты

30% от вместимости стадиона

  • 10.10.2020 20:05
  • 462 просмотра
  • 1 комментарий
На матч Украина - Германия проданы все доступные билеты
© uaf.ua

Украинская ассоциация футбола сообщила, что на матч Лиги наций Украина - Германия продано максимально разрешенное количество билетов.

Учитывая ограничения УЕФА и местных властей, НСК Олимпийский можно заполнить только на 30%. Точное количество проданных билетов не называется, но УАФ уточнила, что продала все доступные пропуски на игру.

Вероятно, речь идет где-то о 23,5 тысячах болельщиков на трибунах.

Матч стартует в 21:45.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(12 голосов)

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Комментарии
    Maks23
      Maks23, 10.10.2020 20:07
    +1
    Круто..люди соскучились..главное не влетите...
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 10.10.2020 20:07
    +1
    Круто..люди соскучились..главное не влетите...
    Ссылка
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