Украина - Германия: прогноз на матч Максима Калиниченко

Экс-полузащитник «Днепра» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Украина – Германия. Начало матча – в 21:45. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Украина».

«Украинская команда находится в очень трудной ситуации в связи с коронавирусом. Все футболисты «Шахтера» ушли на самоизоляцию. Некоторые игроки сборной уже во Франции узнали, что у них положительный тест на вирус.

Шевченко, думаю, сейчас вообще не переживает из-за 1:7 от французов. У него сейчас голова болит, как играть с Германией и Испанией в ближайших матчах Лиги наций. С Францией хотя бы была товарищеская встреча. А здесь уже каждый пропущенный гол важен.

Украинцы понимают, Германия будет сильнее мотивирована, чем Франция. Шевченко важно решить, кем и как играть, чтобы избежать крупного поражения.

Немцы в товарищеской встрече, можно сказать, развлеклись с турками и сыграли вничью — 3:3. Германия доминировала, но Турция также хорошо смотрелась и реализовывала шансы. Немцы были недостаточно собранными в обороне.

Конечно, украинцам будет очень трудно. Сыграть в оптимальном составе точно не получится. Много основных игроков отсутствует, и нынешний состав, банально, не сыгран.

Хочется, чтобы украинцы дали бой немцам. Но Германия сейчас, как и всегда, — одна из самых сильных команд в Европе. Немцы наверняка забьют, и не один мяч. Главное, чтобы Украина хоть чем-то ответила.

Но иллюзий нет. Предлагаю поставить на победу Германии с форой (-1.5)».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Германия.