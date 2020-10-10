Украина - Германия: прогноз на матч Максима Калиниченко

Игра состоится 10 октября

  • 10.10.2020 19:29
  • 1067 просмотров
  • 0 комментариев
Украина - Германия: прогноз на матч Максима Калиниченко
© twitter

Экс-полузащитник «Днепра» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Украина – Германия.  Начало матча – в 21:45. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Украина».

«Украинская команда находится в очень трудной ситуации в связи с коронавирусом. Все футболисты «Шахтера» ушли на самоизоляцию. Некоторые игроки сборной уже во Франции узнали, что у них положительный тест на вирус.

Шевченко, думаю, сейчас вообще не переживает из-за 1:7 от французов. У него сейчас голова болит, как играть с Германией и Испанией в ближайших матчах Лиги наций. С Францией хотя бы была товарищеская встреча. А здесь уже каждый пропущенный гол важен.

Украинцы понимают, Германия будет сильнее мотивирована, чем Франция. Шевченко важно решить, кем и как играть, чтобы избежать крупного поражения.

Немцы в товарищеской встрече, можно сказать, развлеклись с турками и сыграли вничью — 3:3. Германия доминировала, но Турция также хорошо смотрелась и реализовывала шансы. Немцы были недостаточно собранными в обороне.

Конечно, украинцам будет очень трудно. Сыграть в оптимальном составе точно не получится. Много основных игроков отсутствует, и нынешний состав, банально, не сыгран.

Хочется, чтобы украинцы дали бой немцам. Но Германия сейчас, как и всегда, — одна из самых сильных команд в Европе. Немцы наверняка забьют, и не один мяч. Главное, чтобы Украина хоть чем-то ответила.

Но иллюзий нет. Предлагаю поставить на победу Германии с форой (-1.5)».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Германия.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — vseprosport.ru

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности