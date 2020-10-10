Ушел по состоянию здоровья. Клуб Первой лиги срочно сменил тренера

Клуб Первой лиги, «Нива» из Тернополя, назначил нового тренера. Исполняющим обязанности наставника команды стал Игорь Билан.

Перед сегодняшней тренировкой предыдущий наставник «Нивы» Василий Малык сообщил команде, что в связи с состоянием здоровья покидает свой пост.

Василий Малик возглавил «Ниву» в начале 2019 года. За этот период сумел занять первое место во Второй лиге и вывести команду в Первую лигу. Василия Малика признали лучшим тренером Второй лиги прошлого года.