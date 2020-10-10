Манчестер Сити: «У нас есть деньги, чтобы подписать Месси»

В клубе не скрывают интерес к аргентинскому форварду

  • 10.10.2020 18:33
  • 2037 просмотров
  • 2 комментария
Манчестер Сити: «У нас есть деньги, чтобы подписать Месси»
© Skysports.com

Лионель Месси согласился остаться в «Барселоне» до завершения своего контракта летом 2021 года, однако уже с января игрок, который явно нацелен уйти, может подписать предварительный договор.

В «Манчестер Сити» не скрывают, что им интересен игрок. Об этом заявил Омар Беррада, один из руководителей английского клуба.

«Месси - лучший игрок мира, лучший игрок своего поколения. Такие инвестиции не входят в наши обычные планы, но нужно использовать все возможности».

«Я думаю, у «Манчестер Сити» есть деньги, есть возможности, чтобы сделать такую инвестицию», - сказал Беррада.

Ранее Месси говорил, что остался на последний год контракта, чтобы не судиться с «Барселоной».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sports

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 10.10.2020 19:17
    0
    Будет интересно, если он в Мынай перейдет
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 10.10.2020 19:08
    0
    Будет интересно.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 10.10.2020 19:17
    0
    Будет интересно, если он в Мынай перейдет
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 10.10.2020 19:08
    0
    Будет интересно.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности