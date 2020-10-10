Манчестер Сити: «У нас есть деньги, чтобы подписать Месси»

Лионель Месси согласился остаться в «Барселоне» до завершения своего контракта летом 2021 года, однако уже с января игрок, который явно нацелен уйти, может подписать предварительный договор.
В «Манчестер Сити» не скрывают, что им интересен игрок. Об этом заявил Омар Беррада, один из руководителей английского клуба.
«Месси - лучший игрок мира, лучший игрок своего поколения. Такие инвестиции не входят в наши обычные планы, но нужно использовать все возможности».
«Я думаю, у «Манчестер Сити» есть деньги, есть возможности, чтобы сделать такую инвестицию», - сказал Беррада.
Ранее Месси говорил, что остался на последний год контракта, чтобы не судиться с «Барселоной».
Источник — Sky Sports
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