Сергей КОНОВАЛОВ: «Украина не проиграет Германии»

Экс-форвард сборной Украины Сергей Коновалов поделился ожиданиями от поединка украинской национальной команды против Германии в Лиге наций.

«Думаю, несмотря на счет 1:7 от Франции, трагедии из этого поражения ни болельщикам, ни футболистам делать не стоит. Уверен, ребята и тренерский штаб сделают надлежащие выводы. Не стоит забывать, что сборная недосчиталась 14 футболистов, часть из них заболели.

Предугадать, каким будет состав на Германию, сложно. Но я думаю, что украинцы соберутся и не проиграют все же немцам. Хочется в это верить», — отметил Коновалов.

Поединок Украина — Германия состоится на киевском НСК «Олимпийский» в субботу, 10-го октября, в 21:45.