Сергей КОНОВАЛОВ: «Украина не проиграет Германии»

Специалист поделился ожиданиями от матча Лиги наций

  • 10.10.2020 17:24
  • 915 просмотров
  • 2 комментария
Сергей КОНОВАЛОВ: «Украина не проиграет Германии»
© Sport.ua. Сергей Коновалов

Экс-форвард сборной Украины Сергей Коновалов поделился ожиданиями от поединка украинской национальной команды против Германии в Лиге наций.

«Думаю, несмотря на счет 1:7 от Франции, трагедии из этого поражения ни болельщикам, ни футболистам делать не стоит. Уверен, ребята и тренерский штаб сделают надлежащие выводы. Не стоит забывать, что сборная недосчиталась 14 футболистов, часть из них заболели.

Предугадать, каким будет состав на Германию, сложно. Но я думаю, что украинцы соберутся и не проиграют все же немцам. Хочется в это верить», — отметил Коновалов.

Поединок Украина — Германия состоится на киевском НСК «Олимпийский» в субботу, 10-го октября, в 21:45.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 10.10.2020 18:16
    0
    banderlog78, 10.10.2020 18:06
    якби грали у Львові ще б були шанси . а в Києві шансів - нуль
    Якби ГРАЛИ - то були б шанси , хоч у Львові , хоч в Парижах
    Ссылка
    banderlog78
    online
      banderlog78, 10.10.2020 18:06
    0
    якби грали у Львові ще б були шанси . а в Києві шансів - нуль
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 10.10.2020 18:16
    0
    banderlog78, 10.10.2020 18:06
    якби грали у Львові ще б були шанси . а в Києві шансів - нуль
    Якби ГРАЛИ - то були б шанси , хоч у Львові , хоч в Парижах
    Ссылка
    banderlog78
    online
      banderlog78, 10.10.2020 18:06
    0
    якби грали у Львові ще б були шанси . а в Києві шансів - нуль
    Ссылка
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