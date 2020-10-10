Матч между Олимпиком и ВПК-Агро перенесен на 13-е ноября

КДК УАФ принял решение перенести поединок Кубка Украины между «Олимпиком» и «ВПК-Агро» на 13-е ноября. Время начала матча станет известно ближе к дате игры.
«Олимпик» должен был встретиться с представителем Первой лиги еще 1-го октября, однако из-за массового заражения COVID-19 в стане «аграриев» игра не состоялась.
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Источник — ФК Олимпик Донецк
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