Роман САНЖАР: «Украинцам будет тяжело с Германией»

Известный украинский тренер Роман Санжар поделился ожиданиями от поединка сборной Украины против Германии в Лиге наций.

«Кадровая ситуация для сборной Украины сложная. Думаю, после тяжелого поражения в Париже от Франции украинцам будет тяжело и с Германией. Чтобы добиться в Киеве с немцами положительного результата, нужно будет максимум концентрации, собранности.

Сыграть успешно с Германией будет сложно, но хочется, чтобы в такое тяжелое время украинцы порадовали болельщиков положительным результатом. Матч на «Олимпийском» частично будет с болельщиками, поэтому, будем надеяться, этот факт тоже придаст нашей команде в игре с Германией дополнительной мотивации», — считает Санжар.

Поединок Украина — Германия состоится на киевском НСК «Олимпийский» в субботу, 10-го октября, в 21:45.