Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Если ты упал семь раз — встань восемь»

19-летний полузащитник киевского «Динамо» и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили поделился мотивирующим постом.
«Если ты упал семь раз — встань восемь», — написал Цитаишвили в Instagram.
В текущем сезоне Цитаишвили провел в составе «Динамо» 3 матча в УПЛ. Также в активе игрока 7 поединков в составе сборной Украины U-21, где он забил 2 мяча.
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Источник — Instagram
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