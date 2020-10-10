Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Если ты упал семь раз — встань восемь»

19-летний полузащитник киевского «Динамо» и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили поделился мотивирующим постом.

«Если ты упал семь раз — встань восемь», — написал Цитаишвили в Instagram.

В текущем сезоне Цитаишвили провел в составе «Динамо» 3 матча в УПЛ. Также в активе игрока 7 поединков в составе сборной Украины U-21, где он забил 2 мяча.