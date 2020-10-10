Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Если ты упал семь раз — встань восемь»

Хавбек «Динамо» считает, что сдаваться нельзя

  • 10.10.2020 16:43
  • 262 просмотра
  • 5 комментариев
Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Если ты упал семь раз — встань восемь»
© Instagram. Георгий Цитаишвили

19-летний полузащитник киевского «Динамо» и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили поделился мотивирующим постом.

«Если ты упал семь раз — встань восемь», — написал Цитаишвили в Instagram.

В текущем сезоне Цитаишвили провел в составе «Динамо» 3 матча в УПЛ. Также в активе игрока 7 поединков в составе сборной Украины U-21, где он забил 2 мяча.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если ты упал семь раз,встань восемь.

Публикация от G11 (@giotsitaishvili11)

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    stop2018
      stop2018, 10.10.2020 17:06
    0
    "Впади сім раз та отримай вісім пенальті" - Циташвілі
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 10.10.2020 17:02
    0
    Евгений Бойкинюк, 10.10.2020 16:55
    великие цитаты великих людей
    Може великих дельфінів?
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 10.10.2020 16:55
    0
    великие цитаты великих людей
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 10.10.2020 16:54
    -1
    Vitalik_Medvid, 10.10.2020 16:53
    Перш ніж постити гламурні цитатки, було б непогано сім раз перечитати те, що ти пишеш)))
    а где здесь гламур?
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 10.10.2020 16:53
    -1
    Перш ніж постити гламурні цитатки, було б непогано сім раз перечитати те, що ти пишеш)))
    Ссылка
    stop2018
      stop2018, 10.10.2020 17:06
    0
    "Впади сім раз та отримай вісім пенальті" - Циташвілі
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 10.10.2020 17:02
    0
    Евгений Бойкинюк, 10.10.2020 16:55
    великие цитаты великих людей
    Може великих дельфінів?
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 10.10.2020 16:55
    0
    великие цитаты великих людей
    Ссылка
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