Вячеслав ШЕВЧУК: «Верим в победу сборной Украины»

41-летний экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от поединка Лиги наций против сборной Германии.

«Четыре года назад имел честь быть капитаном сборной Украины в матче группового этапа чемпионата Европы против Германии.

Сегодня Украину ждет непростой опытный соперник, но мы верим в победу молодой команды Андрея Шевченко! Только вперед, Украина! Вперед к победе!», — написал Шевчук.

Поединок Украина — Германия состоится на киевском НСК «Олимпийский» в субботу, 10-го октября, в 21:45.