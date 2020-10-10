Вячеслав ШЕВЧУК: «Верим в победу сборной Украины»

Экс-игрок украинской национальной команды поделился ожиданиями от матча с Германией

  • 10.10.2020 15:12
  • 117 просмотров
  • 4 комментария
Вячеслав ШЕВЧУК: «Верим в победу сборной Украины»
© Instagram. Вячеслав Шевчук

41-летний экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от поединка Лиги наций против сборной Германии.

«Четыре года назад имел честь быть капитаном сборной Украины в матче группового этапа чемпионата Европы против Германии.

Сегодня Украину ждет непростой опытный соперник, но мы верим в победу молодой команды Андрея Шевченко! Только вперед, Украина! Вперед к победе!», — написал Шевчук.

Поединок Украина — Германия состоится на киевском НСК «Олимпийский» в субботу, 10-го октября, в 21:45.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 10.10.2020 15:37
    0
    Это да, верим.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.10.2020 15:37
    0
    Я тоже верю
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 10.10.2020 15:36
    0
    ...и тогда главврач Маргулис
    телевизор запретил ...(с)
    Ссылка
    rubey
      rubey, 10.10.2020 15:31
    0
    Вера - это чувство слепое,
    А реальность - совсем другое.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 10.10.2020 15:37
    0
    Это да, верим.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.10.2020 15:37
    0
    Я тоже верю
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 10.10.2020 15:36
    0
    ...и тогда главврач Маргулис
    телевизор запретил ...(с)
    Ссылка
    rubey
      rubey, 10.10.2020 15:31
    0
    Вера - это чувство слепое,
    А реальность - совсем другое.
    Ссылка
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