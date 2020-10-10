Вячеслав ШЕВЧУК: «Верим в победу сборной Украины»

41-летний экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от поединка Лиги наций против сборной Германии.
«Четыре года назад имел честь быть капитаном сборной Украины в матче группового этапа чемпионата Европы против Германии.
Сегодня Украину ждет непростой опытный соперник, но мы верим в победу молодой команды Андрея Шевченко! Только вперед, Украина! Вперед к победе!», — написал Шевчук.
Поединок Украина — Германия состоится на киевском НСК «Олимпийский» в субботу, 10-го октября, в 21:45.
Чотири роки тому мав честь бути капітаном Збірної України у матчі групового етапу Чемпіонату Європи проти Німеччини. Сьогодні на Україну чекає непростий досвідчений суперник, але ми віримо в перемогу молодої команди Андрія Шевченка! Тільки вперед, Україна! Вперед до перемоги!✊
Источник — Instagram
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телевизор запретил ...(с)
А реальность - совсем другое.
телевизор запретил ...(с)
А реальность - совсем другое.
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