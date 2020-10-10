ФОТО. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Германией

Сборная Украины по футболу провела тренировку перед матчем Лиги наций против национальной команды Германии.
Поединок Украина — Германия состоится на киевском НСК «Олимпийский» в субботу, 10-го октября, в 21:45.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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