ФОТО. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Германией

«Сине-желтые» активно готовятся к поединку Лиги наций

  • 10.10.2020 14:07
  • 986 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Германией
© УАФ. Марлос

Сборная Украины по футболу провела тренировку перед матчем Лиги наций против национальной команды Германии.

Поединок Украина — Германия состоится на киевском НСК «Олимпийский» в субботу, 10-го октября, в 21:45.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

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Комментарии
    Chester_787
    online
      Chester_787, 10.10.2020 14:26
    0
    а може не треба? просто не вийти на гру і тільки 0:3...?
    Ссылка
    Chester_787
    online
      Chester_787, 10.10.2020 14:26
    0
    а може не треба? просто не вийти на гру і тільки 0:3...?
    Ссылка
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