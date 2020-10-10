Безус и Бондарь не попали в заявку сборной Украины на матч с Германией

Украинская команда готовится к поединку Лиги наций

  • 10.10.2020 12:07
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Безус и Бондарь не попали в заявку сборной Украины на матч с Германией
© УАФ

Сборная Украины опубликовала заявку на матч Лиги наций против Германии.

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Никита Шевченко, 23. Дмитрий Ризнык

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Илья Забарный, 6. Евгений Чеберко, 13. Ефим Конопля, 16. Виталий Миколенко, 18. Богдан Михайличенко, 21. Александр Караваев

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 17. Владимир Шепелев, 19. Евгений Макаренко, 20 Виктор Коваленко, 22. Александр Зубков

Нападающие: 9. Роман Яремчук

Валерий Бондарь и Роман Безус не попали в заявку на матч.

Поединок Украина — Германия состоится в субботу, 10-го октября, в 21:45 по киевскому времени.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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