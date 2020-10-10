Стало известно, когда Александрия сдаст повторные тесты на коронавирус

Директор ФК «Александрия» Дмитрий Китаев рассказал о ситуации в команде после вспышки коронавируса.

«Планировали, что 9 октября возобновим подготовку к поединку шестого тура чемпионата УПЛ с «Ингульцом», а на следующий день проведем контрольный матч со своим молодежным составом. Однако из-за вирусной инфекции пришлось срочно вносить коррективы.

На сегодняшний момент на самоизоляции находятся 8 футболистов и шесть представителей обслуживающего персонала. 12 октября повторные тесты сдаст молодежный состав, а 13 октября — основной. Клубное руководство предпринимает максимум усилий, чтобы ситуация была под контролем, хотя иногда результаты тестов вызывают сомнения. Например, вратарь «Александрии» Юрий Панькив, вызванный в сборную Украины перед отлетом на товарищескую игру с Францией, сдал в Киеве тест, который дал положительный результат, а уже в Париже после внеочередного тестирования оказалось, что никакого заражения у него нет. Так что все нужно перепроверять», — отметил Китаев.

Поединок шестого тура чемпионата УПЛ «Александрия» должна провести 18 октября на своем поле с «Ингульцом».