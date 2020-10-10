Андрей ШЕВЧЕНКО: «Готов к вызову»

Тренер сборной Украины настраивается на матч с Германией

  • 10.10.2020 11:16
  • 904 просмотра
  • 1 комментарий
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Готов к вызову»
© Instagram. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от поединка Лиги наций против Германии.

«Готов к вызову, выше голову», — написал Шевченко.

Поединок Лиги наций Украина — Германия состоится в субботу, 10-го октября, в 21:45 по киевскому времени.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ready for the challenge head on 🏟🇺🇦 #UkraineGermany #NationsLeague @uafukraine

Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Alex323
    online
      Alex323, 10.10.2020 12:33
    0
    Удачі.
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 10.10.2020 12:33
    0
    Удачі.
    Ссылка
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