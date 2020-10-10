Андрей ШЕВЧЕНКО: «Готов к вызову»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от поединка Лиги наций против Германии.
«Готов к вызову, выше голову», — написал Шевченко.
Поединок Лиги наций Украина — Германия состоится в субботу, 10-го октября, в 21:45 по киевскому времени.
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