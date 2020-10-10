Ромелу ЛУКАКУ: «Обязательно вернусь в Андерлехт»

27-летний нападающий миланского «Интера» и национальной сборной Бельгии Ромелу Лукаку признался, что хотел бы вернуться в «Андерлехт», где начинал профессиональную карьеру.
«Я всегда слежу за «Андерлехтом». Обязательно туда вернусь. Тем, кто вырос в этом клубе, всегда этого хочется. Спросите Тилеманса, Дендонкера. Они все еще следят за командой, потому что помнят о приятных моментах, которые с ними там произошли», - сказал Лукаку.
Напомним, Лукаку дебютировал в основном составе «Андерлехта» в 16 лет. В 2011 году он перешел в «Челси» за 15 млн евро.
Ранее Лукаку стал рекордсменом Лиги Европы по голам в турнире.
Источник — VTM Nieuws
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