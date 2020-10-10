Ромелу ЛУКАКУ: «Обязательно вернусь в Андерлехт»

Бельгийский форвард «Интера» хочет вернуться в родной клуб

  • 10.10.2020 08:50
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Ромелу ЛУКАКУ: «Обязательно вернусь в Андерлехт»
© Twitter. Ромелу Лукаку

27-летний нападающий миланского «Интера» и национальной сборной Бельгии Ромелу Лукаку признался, что хотел бы вернуться в «Андерлехт», где начинал профессиональную карьеру.

«Я всегда слежу за «Андерлехтом». Обязательно туда вернусь. Тем, кто вырос в этом клубе, всегда этого хочется. Спросите Тилеманса, Дендонкера. Они все еще следят за командой, потому что помнят о приятных моментах, которые с ними там произошли», - сказал Лукаку.

Напомним, Лукаку дебютировал в основном составе «Андерлехта» в 16 лет. В 2011 году он перешел в «Челси» за 15 млн евро.

Ранее Лукаку стал рекордсменом Лиги Европы по голам в турнире.

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Источник — VTM Nieuws

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