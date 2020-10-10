14 игроков заболело. Матч Кривбасса перенесен из-за вспышки коронавируса

Два матча 6-го тура Второй лиги чемпионата Украины перенесены из-за вспышек коронавируса в клубах.

В ПФЛ обратился ФК «Кривбасс» Кривой Рог по поводу переноса поединка против ФК «Яруд» (Мариуполь) из-за заболевания COVID-19 14 футболистов команды. Администрация ПФЛ приняла решение перенести матч на более поздний срок.

В связи с массовым заболеванием COVID-19 футболистов команды ФК «Чернигов» и их обращением к ПФЛ также принято решение о переносе матча «Чернигов» – «Диназ» на более поздний срок. Дата обоих матчей определит ПФЛ позже.