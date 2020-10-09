Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Завершение карьеры? Рассматриваю этот вариант»

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов признался, что из-за постоянных травм рассматривает возможность завершения карьеры:

«У меня был разрыв хряща в кисти. Мне делали две операции. Так она и не восстановилась. Играть я так и не смог.

Значит ли это то, что я поставил крест на теннисе? Ну, я рассматриваю этот вариант. Два года я старался. Но это тяжело все время пытаться. Я потренировался неделю-две – больно. Пока официально я об этом не объявлял, но рассматриваю.

Последние годы я сильно уставший был. Пожить обычной жизнью – это приятно. Обычная жизнь – когда мне никуда не нужно. Даже спустя два года меня не тянет к путешествиям каким-то. Хочу – тренируюсь, хочу – нет. Более размеренная стала жизнь».

Напомним, свой последний на данный момент матч 31-летний Долгополов провел в мае 2018 года.