Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Завершение карьеры? Рассматриваю этот вариант»

Украинский теннисист – о своем будущем

  • 09.10.2020 21:46
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  • 1 комментарий
Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Завершение карьеры? Рассматриваю этот вариант»
© ФТУ. Александр Долгополов

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов признался, что из-за постоянных травм рассматривает возможность завершения карьеры:

«У меня был разрыв хряща в кисти. Мне делали две операции. Так она и не восстановилась. Играть я так и не смог.

Значит ли это то, что я поставил крест на теннисе? Ну, я рассматриваю этот вариант. Два года я старался. Но это тяжело все время пытаться. Я потренировался неделю-две – больно. Пока официально я об этом не объявлял, но рассматриваю.

Последние годы я сильно уставший был. Пожить обычной жизнью – это приятно. Обычная жизнь – когда мне никуда не нужно. Даже спустя два года меня не тянет к путешествиям каким-то. Хочу – тренируюсь, хочу – нет. Более размеренная стала жизнь».

Напомним, свой последний на данный момент матч 31-летний Долгополов провел в мае 2018 года.

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Комментарии
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 09.10.2020 21:50
    -2
    Иди на Барабан грузчиком,и Стаховского прихвати
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