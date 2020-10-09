ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 октября

В субботу, 10 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
21:45. Испания - Швейцария 1,33 - 5,15 - 8,45
21:45. Украина - Германия 11,72 - 7,85 - 1,25
16:00. Люксембург - Кипр 2,27 - 3,12 - 3,50
16:00. Черногория - Азербайджан 1,66 - 3,75 - 6,25
19:00. Фареры - Латвия 2,30 - 3,00 - 3,60
21:45. Андорра - Мальта 3,15 - 3,00 - 2,60
ТЕННИС
15:50. Ролан Гаррос. Кенин - Швентек 2,60 - 1,56
Виталий Петровский, Sport.ua
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