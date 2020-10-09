Йоахим ЛЕВ: «Сборная Украины развивается в правильном направлении»

Наставник сборной Германии Йоахим Лев дал комментарий перед завтрашним матчем Лиги наций против Украины.

«Мы внимательно проанализировали матчи сборной Украины со Швейцарией и Испанией. Команда под руководством Андрея Шевченко развивается, на мой взгляд, в правильном направлении. Она может выдерживать высокий темп и переключаться по ходу встречи с одной задачи на другую. Это развитие коллектива заслуживает уважения».

«Несмотря на результат товарищеского поединка Украины против Франции, мою команду ожидает тяжелая работа».

«Состав на матч с Украиной? Окончательно я решу все только после сегодняшней тренировки», - сказал Лев.

После двух туров Германия имеет 2 очка, а у сборной Украины 3 пункта.