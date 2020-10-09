Йоахим ЛЕВ: «Сборная Украины развивается в правильном направлении»

Наставник сборной Германии прокомментировал предстоящий матч Лиги наций

  • 09.10.2020 18:23
  • 1864 просмотра
  • 1 комментарий
Йоахим ЛЕВ: «Сборная Украины развивается в правильном направлении»
© uaf.ua

Наставник сборной Германии Йоахим Лев дал комментарий перед завтрашним матчем Лиги наций против Украины.

«Мы внимательно проанализировали матчи сборной Украины со Швейцарией и Испанией. Команда под руководством Андрея Шевченко развивается, на мой взгляд, в правильном направлении. Она может выдерживать высокий темп и переключаться по ходу встречи с одной задачи на другую. Это развитие коллектива заслуживает уважения».

«Несмотря на результат товарищеского поединка Украины против Франции, мою команду ожидает тяжелая работа».

«Состав на матч с Украиной? Окончательно я решу все только после сегодняшней тренировки», - сказал Лев.

После двух туров Германия имеет 2 очка, а у сборной Украины 3 пункта.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(16 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 09.10.2020 19:45
    0
    Дежурные реверансы.. легкая победа 0:3 вас ожидает и домой кушать колбаски с пивом.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 09.10.2020 19:45
    0
    Дежурные реверансы.. легкая победа 0:3 вас ожидает и домой кушать колбаски с пивом.
    Ссылка
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