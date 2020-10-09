Йоахим ЛЕВ: «Сборная Украины развивается в правильном направлении»

Наставник сборной Германии Йоахим Лев дал комментарий перед завтрашним матчем Лиги наций против Украины.
«Мы внимательно проанализировали матчи сборной Украины со Швейцарией и Испанией. Команда под руководством Андрея Шевченко развивается, на мой взгляд, в правильном направлении. Она может выдерживать высокий темп и переключаться по ходу встречи с одной задачи на другую. Это развитие коллектива заслуживает уважения».
«Несмотря на результат товарищеского поединка Украины против Франции, мою команду ожидает тяжелая работа».
«Состав на матч с Украиной? Окончательно я решу все только после сегодняшней тренировки», - сказал Лев.
После двух туров Германия имеет 2 очка, а у сборной Украины 3 пункта.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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