Тоттенхэм планирует вернуть Эриксена зимой

Датчанин может вернуться в стан «шпор»

  • 09.10.2020 18:01
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Тоттенхэм планирует вернуть Эриксена зимой
© Skysports.com. Кристиан Эриксен

28-летний хавбек миланского «Интера» и национальной сборной Дании Кристиан Эриксен может вернуться в чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» изучает возможность трансфера датчанина. Лондонцы рассчитывают вернуть Эриксена в январе. 

Эриксен играет за «Интер» с зимы 2020 года. Кристиан перешел из «Тотенхэма», за который выступал на протяжении семи лет.

За «Интер» Эриксен провел 28 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Источник — Daily Express

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