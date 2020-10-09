Тоттенхэм планирует вернуть Эриксена зимой

28-летний хавбек миланского «Интера» и национальной сборной Дании Кристиан Эриксен может вернуться в чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» изучает возможность трансфера датчанина. Лондонцы рассчитывают вернуть Эриксена в январе.
Эриксен играет за «Интер» с зимы 2020 года. Кристиан перешел из «Тотенхэма», за который выступал на протяжении семи лет.
За «Интер» Эриксен провел 28 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
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Источник — Daily Express
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