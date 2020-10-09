ВИДЕО. Кавани показал тренировку в футболке Манчестер Юнайтед

Уругвайский форвард английского «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани провел тренировку в футболке новой команды.
«Не время останавливаться», - написал Кавани, который занимается в условиях карантина до 21 октября.
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Источник — Instagram
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