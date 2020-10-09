Горняку-Спорт отказать. УАФ оставила в силе результат матча с Днепром-1

В матче 1/16 Кубка Украины «Днепр-1» в дополнительное время победил «Горняк-Спорт» со счетом 5:3 и прошел дальше.

После матча «Горняк-Спорт» обратился в КДК УАФ с требованием записать сопернику техническое поражение из-за того, что «Днепр-1» в дополнительное время сделал две замены, использовав для этого две возможности, хотя разрешен только один слот для замен.

Однако «Днепр-1» не использовал один слот для замен в основное время, а правила разрешают перенести его на дополнительное время.

КДК постановил, что тренерский штаб «Днепра-1» действовал правильно. Результат матча оставлен в силе.