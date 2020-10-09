Горняку-Спорт отказать. УАФ оставила в силе результат матча с Днепром-1

В Кубке Украины дальше идет «Днепр-1»

  • 09.10.2020 18:11
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  • 1 комментарий
Горняку-Спорт отказать. УАФ оставила в силе результат матча с Днепром-1
© scdnipro1.com.ua

В матче 1/16 Кубка Украины «Днепр-1» в дополнительное время победил «Горняк-Спорт» со счетом 5:3 и прошел дальше.

После матча «Горняк-Спорт» обратился в КДК УАФ с требованием записать сопернику техническое поражение из-за того, что «Днепр-1» в дополнительное время сделал две замены, использовав для этого две возможности, хотя разрешен только один слот для замен.

Однако «Днепр-1» не использовал один слот для замен в основное время, а правила разрешают перенести его на дополнительное время.

КДК постановил, что тренерский штаб «Днепра-1» действовал правильно. Результат матча оставлен в силе.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 09.10.2020 18:24
    0
    Странно, зачем это надо было Горняку? Это же кубок, и куда бы они дошли?
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 09.10.2020 18:24
    0
    Странно, зачем это надо было Горняку? Это же кубок, и куда бы они дошли?
    Ссылка
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