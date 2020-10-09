Днепр-1 пытался подписать 27-летнего хорватского полузащитника

Лука Бобичанец из словенской «Муры» мог перейти в клуб УПЛ

  • 09.10.2020 16:32
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Днепр-1 пытался подписать 27-летнего хорватского полузащитника
© ekipa.svet24.si

«Днепр-1» пытался подписать 27-летнего хорватского полузащитника «Муры» Луку Бобичанеца.

По данным источника, руководство днепрян вело переговоры со словенским клубом, но не смогло договориться о размере компенсации.

Новый наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич, ранее работавший в хорватских и словенских клубах, хорошо знаком с возможностями Бобичанеца, но трансфер уже не удастся осуществить, поскольку трансферное окно в Украине закрылось.

Отметим, что Бобичанец провел за «Муру» 108 поединков, отметился 36 голами и 15 результативными передачами. Transfermarkt оценивает игрока в 550 тысяч евро.

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Источник — Ekipa24

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