ВИДЕО. Швед отметился дебютными голом и ассистом в матче против Гента

23-летний украинец хорошо проявил себя в спарринге

  • 09.10.2020 15:52
  • 2269 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Швед отметился дебютными голом и ассистом в матче против Гента
© ФК Мехелен. Марьян Швед

Украинский хавбек «Мехелена» Марьян Швед отличился дебютными голом и результативной передачей в контрольном матче против «Гента».

23-летний украинец поучаствовал во всех забитых мячах, так как «Мехелен» одержал победу со счетом 2:0. В составе «Гента» украинцев на поле не было.

Ранее Швед сыграл в двух официальных матчах за «Мехелен», но результативностью не отличался.

Ассист Шведа:

 

Гол Шведа:

 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Alex Bonderro
    online
      Alex Bonderro, 09.10.2020 16:43
    0
    Ya H, 09.10.2020 16:20
    "В составе «Гента» украинцев не было."
    О, а вот и санкции за откровенный слив гентоукраинцев в матче с Динамо.
    Идиот, они в сборной.
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 09.10.2020 16:39
    0
    Ya H, 09.10.2020 16:20
    "В составе «Гента» украинцев не было."
    О, а вот и санкции за откровенный слив гентоукраинцев в матче с Динамо.
    а еще к ним санкции,за их участие в убийстве Кеннеди и принцесы Дианы.Ты не знал?Страно.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 09.10.2020 16:26
    0
    Ya H, 09.10.2020 16:20
    "В составе «Гента» украинцев не было."
    О, а вот и санкции за откровенный слив гентоукраинцев в матче с Динамо.
    Похоже, что природой к тебе была применена самая страшная санкция - купирование интеллекта.
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 09.10.2020 16:20
    -4
    "В составе «Гента» украинцев не было."
    О, а вот и санкции за откровенный слив гентоукраинцев в матче с Динамо.
    Ссылка
    Alex Bonderro
    online
      Alex Bonderro, 09.10.2020 16:43
    0
    Ya H, 09.10.2020 16:20
    "В составе «Гента» украинцев не было."
    О, а вот и санкции за откровенный слив гентоукраинцев в матче с Динамо.
    Идиот, они в сборной.
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 09.10.2020 16:39
    0
    Ya H, 09.10.2020 16:20
    "В составе «Гента» украинцев не было."
    О, а вот и санкции за откровенный слив гентоукраинцев в матче с Динамо.
    а еще к ним санкции,за их участие в убийстве Кеннеди и принцесы Дианы.Ты не знал?Страно.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 09.10.2020 16:26
    0
    Ya H, 09.10.2020 16:20
    "В составе «Гента» украинцев не было."
    О, а вот и санкции за откровенный слив гентоукраинцев в матче с Динамо.
    Похоже, что природой к тебе была применена самая страшная санкция - купирование интеллекта.
    Ссылка
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