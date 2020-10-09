ВИДЕО. Швед отметился дебютными голом и ассистом в матче против Гента

Украинский хавбек «Мехелена» Марьян Швед отличился дебютными голом и результативной передачей в контрольном матче против «Гента».

23-летний украинец поучаствовал во всех забитых мячах, так как «Мехелен» одержал победу со счетом 2:0. В составе «Гента» украинцев на поле не было.

Ранее Швед сыграл в двух официальных матчах за «Мехелен», но результативностью не отличался.

Ассист Шведа:

Гол Шведа: