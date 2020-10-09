Никита ШЕВЧЕНКО: «Германия — гранд. Но играть можно со всеми»

27-летний голкипер сборной Украины Никита Шевченко поделился ожиданиями от поединка Лиги наций против Германии.

- Теперь нас ждет поединок с Германией, но уже дома, со зрителями. Это важный фактор?

- Очень важный, потому что все соскучились по матчам с болельщиками. Я думаю, и они соскучились по главной команде страны. Думаю, получится интересный поединок. Мы постараемся порадовать наших фанатов.

- Какого мнения ты о нынешней сборной Германии?

- Это гранд на уровне национальных сборных. Хорошая команда, но со всеми можно играть, что мы неоднократно подчеркивали. В футболе может быть все, за это его и любят. Это непредсказуемая игра.

- Главный тренер сборной сказал тебе несколько слов после приезда?

- Поприветствовал. Конечно, все были расстроены... Сказал готовиться, тренироваться, чувствовать себя как дома.

- Завтра будет новый день, и грусть должна уйти.

- Я надеюсь на это. Понятно, что после таких поражений трудно, и верю, что каждый из ребят это преодолеет. Плохое надо забывать побыстрее. Жизнь продолжается.